Tarihi Osmancık kalesine asansör yapılacak

Çorum'un Osmancık ilçesi'ndeki 275 metre yükseklikteki kaleye kolay ulaşım sağlanması ve turizm potansiyelinin artırılması amacıyla asansör yapılması planlanıyor. Asansör projesi için kale etrafında fizibilite çalışması yapıldı.

Restore edildiği günden beri ağırladığı binlerce ziyaretçi ile Osmancık’ın en önemli turizm destinasyonları arasında bulunan ve zaman içinde 'Kandiber Kalesi', ve 'Kal’âi âsümân' (Gökyüzünün Kalesi) adlarıyla tanınan ilçe halkının deyimiyle 'Fişekçi Kayası' olarak ta bilinen tarihi Osmancık Kalesi için belediye tarafından tarihi dokuya uygun bir asansör projesi hazırlanıyor. Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, projenin tamamlandığında Anıtlar Kurulu’nun onayına sunulacağını belirtti.

Sadece merdivenle çıkılabilen tarihi kaleyi daha fazla kişinin ziyaret etmesi ve kolay ulaşımın sağlanması amacıyla proje çalışmalarına başlanıldığını sosyal medya hesabından duyuran başkan Gelgör; “Osmancık Kalesine ilgiyi artırmak, hem turizm potansiyelini güçlendirmek hem de yaşlılar ve engelli vatandaşlarımızın erişimini sağlamak amacıyla tarihi dokuya uygun bir asansör projesi hazırlıyoruz. İlçe Kaymakamımız Ayhan Akpay, Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüz Nadir Öksüz ve sorumlu mimarımız ile birlikte yerinde incelemelerde bulunduk. En kısa zamanda proje tamamlanarak Anıtlar Kurulunun onayına sunulacaktır.”ifadelerini kullandı.



'Asansör yapımı için ödenek hazır'

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, "Belediyemizin kaleye asansör projesi var. Anıtlar Kurulundan geçerse ben onun parasını da ayırttırdım, onu da bir an önce yapacağız, ödeneği hazır.”dedi.



'Osmancık Kalesi'nin tarihçesi'

Osmancık Kandiber Kalesi ilçe merkezinde Kızılırmak’ın kuzey kenarındaki tabii kayalığın üzerine inşa edilmiş, Selçuklu Dönemi'ne ait kale içinde ikinci bir kapı daha bulunmaktadır. Kalenin güneyinde Roma Dönemi kaya mezarları yer almaktadır.

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