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Ahlatcı’dan Laçin'de esnaf turu AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; "Bu zor günlerin hep beraber üstesinden geleceğiz"

İHA

Ahlatcı’dan Laçin'de esnaf turu AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; "Bu zor günlerin hep beraber üstesinden geleceğiz"

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, teşkilat çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Laçin ilçesinde esnaflarla bir araya geldi.
Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez ve AK Parti İlçe Başkanı Selami Gaffar ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnaflar ve vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi. Tüm dünyanın zor bir süreçten geçtiğine dikkat çeken İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Devlet, millet el ele vererek inşallah bu zor günleri atlatacağız. Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de esnafımızın, vatandaşımızın yanında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz. İnşallah bu salgının üstesinden geleceğiz, ekonomimizi ve üretimimizi daha da güçlendireceğiz” dedi.
Pandemi döneminde ülke genelinde 61 milyar TL, Çorum’da ise 200 milyon TL esnaflara ve vatandaşlara destek sağlandığını sözlerine ekledi.

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