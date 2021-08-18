Fotoğraf mezadının geliri Ahbap Platformu'na bağışlanacak

Çorum’un Oğuzlar ilçesinde geçtiğimiz senelerde düzenlenen amatör fotoğraf yarışmasında dereceye giren ve yer alan fotoğraflar açık artırma yoluyla satıldı. İnternet üzerinden yapılan mezat sonucu satılan fotoğrafların geliri ilçe adına Ahbap Platformu’na bağışlanacak.

Oğuzlar Gençlik Konseyi’nin, ilçede gençlerin ve gelecek kuşaklar arasında kültürel ve sanatsal çalışmaların temellerini atmak amacıyla başladıkları Amatör Fotoğraf Yarışması’nda jüri tarafından belirlenen en iyi fotoğraflar internet üzerinden yapılan mezatla satıldı. Oğuzlar Gençlik Konseyi Başkanı Yılmaz Eren, fotoğraf mezadının gelirinin ilçe halkı adına sanatçı Haluk Levent’in yönetim kurulunda bulunduğu Ahbap Platformu’na bağışlanacağını belirtti.

Mezatta 14 tablonun satıldığını belirten Eren, “Yangın bölgelerinde insanların evleri, arazileri, ülkemizin ciğerleriormanları yanarken, sosyal medya ve haberlerde izlediğimiz videolar ve fotoğraf ile bizlerin de yürekleri yanmaktadır. Belki çok az bir faydası olacağını düşündük ve bizlerde Oğuzlar ilçemiz adına yapacağımız bir fotoğraf mezadı düzenlemeye karar verdik. Oğuzlar Gençlik Konseyi olarak geçtiğimiz senelerde yaptığımız fotoğraf yarışmasında dereceye giren ve yer alan fotoğraflar internette yapılan mezat sonucu satılmıştı. Geçen sene mezattan elde edilen gelirle Mardin ve Muş’ta yaşayan 27 öğrenciye kışlık bot, mont, bere, atkı ve şapka alarak ulaştırmıştır. Bu senede 14 tablomuzu mezat yoluyla yeniden satışa çıkardık. Buradan elde edilen geliri de yangın bölgelerimize ulaştırmak istiyoruz. Bunun için sanatçı Haluk Levent’in yönetim kurulunda bulunduğu Ahbap Platformu’na bağışlamaya karar verdik“ şeklinde konuştu.

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