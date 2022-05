'Beyaz altın'ın sofralara uzanan yolculuğu başladı Türkiye’de çeltik üretiminin yüzde 5’i bu ilçeden yapılıyor Çeltik ilçe ekonomisine yıllık 120 milyon TL katkı sağlıyor İl Gıda Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı: “Osmancık pirinci Türkiye’de ve dünyada bir marka”

Türkiye’de çeltik üretiminin yüzde 5’inin karşılandığı Çorum’un Osmancık ilçesinde “beyaz altın” olarak adlandırılan pirincin sofralara uzanan yolculuğu başladı.

Çorum'un Osmancık ilesinde çeltik ekimine başlandı. "Beyaz altın" olarak adlandırılan pirincin sofralara ulaşması için çiftçiler, sabırla çeltik ekimine başladı. Çeltik tohumu eken çiftçiler, önce tarlalarındaki 'keşan' adını verdikleri alanları, tarım aletleri yardımıyla ekim için hazırlıyor. Daha sonra hazırladıkları keşanların içine su salarak bütün tarlanın su tutmasını sağlayan çiftçiler, tarlalar bataklık haline gelince çeltikleri saçarak toprakla buluşturuyor.

Suda eriyen oksijeni kullanarak gelişimini sürdüren çeltik bir süre sonra hastalıklara karşı ilaçlanırken, yabani otların istilasına uğramaması için temizlikten geçiriliyor.



5 ay sonra hasat edilecek

Yetişmesi ve başak olgunluğunu yaklaşık 5 ayda tamamlaması beklenen çeltik için çiftçiler sürekli olarak tarlaların su altında kalmasını sağlayacak. Belirli olgunluğa erişecek çeltikler daha sonra biçerdöverlerle hasat edilerek kurutuluyor. Son aşamada pirinç fabrikalarına satılan çeltikler, özel bir gayret ile kabuklarından ve kepeklerinden ayrılıp pirinç haline getiriliyor.



Yılda yaklaşık 30 ton üretiliyor

Osmancık ilçesinde yılda 25 ila 30 bin ton üretilen pirinç, binlerce ailenin de geçim kaynağını oluşturuyor. İlçede üretilen “Osmancık97” pirinci ülkedeki pirinç ihtiyacının yüzde 5'ini karşılıyor. Osmancık’ın önemli gelir kaynaklarından birisi olan çeltik ilçede "pırlanta" ya da "beyaz" olarak anılıyor.



“Osmancık pirinci Türkiye’de ve dünyada bir marka”

İl Gıda Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Osmancık pirincinin Türkiye’de ve dünyada bir marka olduğunu söyleyerek, “Çeltikle ülke ekonomisine katkı sunuyoruz. Türkiye’nin en önemli akarsularından Kızılırmak ilçemizden geçiyor. Kızılırmak boyunca 80 bin dekara yakın alanda çeltik ekimi yapılıyor. Çorum çiftçisi her yıl yaklaşık 56 bin ton çeltik üretimi gerçekleştiriyor” dedi.



"Tarlaların tesviyesinin çok iyi olması lazım"

Çeltik üretiminin çok zor ve zahmetli bir şekilde gerçekleştiğini anlatan Sarı, “Mayıs içerisinde tarlalar hazırlanıyor. Hazırlık içinde belirli aşamalar var. Tarlaların tesviyesinin çok iyi olması lazım. Eğimin ve suyun tarlanın her tarafında eşit olması gerekiyor. Homojenliğin sağlanması gerekiyor. Sürümü ve temizliği yapıldıktan sonra tarlalara su veriliyor. Tarlalardaki suyun tapanla tesviyesi yapılıyor. Arazisi küçük olan çiftçilerimiz ekimi elleriyle yaparken büyük parsellerde ise makine ile ekim yapılıyor” ifadelerini kullandı.



“Çeltiğimizde kimyasal ve kalıntısı yok”

“1950 yılından bugüne kadar Çorum’da çeltik ekimi yapılıyor. Artık çeltik ekimi profesyonel şekilde yapılıyor” diyen Sarı, şunları kaydetti:

“Üreticilerimiz emeklerini esirgemiyor. Ortalama 800 kilo üzerinde verim alınıyor. Bizim ürünlerimizde kimyasal ve kalıntı yoktur. Çünkü çiftçilerimiz bilinçli kendi tüketmediği ürünü üretmiyor. İl Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak çiftçilerimize yönelik eğitimlerimizde bu konularda üreticilerimizi uyarıyoruz. Sezon başlangıcından hasat mevsimine kadar çiftçilerimizi daha verimli üretim konusunda gerekli bilgilendirme ve eğitimleri yapıyoruz. Pandemi nedeniyle dünya 2 yıldır gıda temini noktasında sorunlar yaşıyor. Tedarik zincirinde üretimde aksamalar yaşanıyor. Gıdanın önemini herkes anladı. Bir elbise alırız 510 yıl giyebiliriz. Ama her gün üç öğün yemek yememiz lazım. Amacımız, birim alandan en fazla verimi ve kaliteli sağlıklı ürünü alabilmek. İnşallah bir olumsuzluk olmadan ekim sezonu gibi hasat sezonu da geçekleştiririz. Bu sayede hem ülke hem Çorum ekonomisine katkı sunacaklar. Çorum’da çeltik üreticilerinin yüzde 80’i Osmancık çeşidinin ekimini yapmaktadır. Uzun tanesi, pişmesi, aroması yönünden tüketiciler tarafından da aranan bir çeşit. 20 yıldır Osmancık ekimi yapılıyor.”



"Çeltikte verim iyi"

40 yıldır çeltik ekimi yaptığını dile getiren Mustafa Özoğlu ise, “Önce anızları sürüyoruz. Sonra tarlaları temizliyoruz. Keşan yaptıktan sonra ekimi gerçekleştiriyoruz. Çeltikte verim iyi. Girdi maliyetleri yükseldi. Bu yıl çeltiğin para etmesini istiyoruz. Rekolte de dönüm başı 750800 kilo alıyoruz” şeklinde konuştu.



“İlçe ekonomisine pirincin yıllık 120 milyon liralık katkısı var”

Osmancık Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Şahiner de ilçede 20 ile 25 bin dönüm arasında çeltik ekimi yapıldığını açıklayarak, “Bu da Türkiye’nin yüzde 5 pirinç ihtiyacını karşılamaktadır. Pirinç denilince akla Osmancık geliyor. Osmancık pirincimiz özellikle aroması, verimi ve hastalığa karşı çok iyidir. Osmancık Ziraat Odası olarak pirinç ekiminin geliştirilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Osmancık bölgesinin pirinç pazarı. Osmancık’a diğer illerden çeltik gelmektedir. İlçemizde 20 tane pirinç fabrikası var. İlçe ekonomisine pirincin yıllık 120 milyon liralık katkısı var” dedi.

