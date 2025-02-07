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        Bayat Kaymakamı Yüce'den hidroelektrik santraline ziyaret

        Bayat kaymakamı Kerem Yüce, Kızılırmak Nehri üzerinde kurulu hidroelektrik santralini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 13:36 Güncelleme: 07.02.2025 - 14:41
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        Bayat Kaymakamı Yüce'den hidroelektrik santraline ziyaret
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        Bayat kaymakamı Kerem Yüce, Kızılırmak Nehri üzerinde kurulu hidroelektrik santralini ziyaret etti.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Yüce, Sağpazar köyünde bulunan tesiste inceleme yaptı.

        Ziyarette işleme sorumlusu Hasan Çatıkkaş, tesisin çalışması ve üretim kapasitesi hakkında Yüce'ye bilgi verdi.

        Ziyarete Bayat İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Orhan Karaca da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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