Oğuzlar'da ceviz üreticilerine "bitki besleme" eğitimi verildi

Oğuzlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Oğuzlar Ziraat Odası Başkanlığı ve Tarım Kredi Kooperatifince düzenlenen eğitime Kaymakam Tayfun Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Rıza Tüfek, Dodurga Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çocak ile çiftçiler katıldı.

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