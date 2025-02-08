Dodurga'da servis araçları denetlendi

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitim yarı yılının başlaması dolayısıyla yapılan denetimde, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri, servis araçlarını inceledi.

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