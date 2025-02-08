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        Dodurga'da servis araçları denetlendi

        Çorum'un Dodurga ilçesindeki öğrenci servis araçları denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 13:07 Güncelleme: 08.02.2025 - 13:07
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        Dodurga'da servis araçları denetlendi
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        Çorum'un Dodurga ilçesindeki öğrenci servis araçları denetlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitim yarı yılının başlaması dolayısıyla yapılan denetimde, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri, servis araçlarını inceledi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özüdoğru, öğrencilerin güvenli şekilde okul ve evlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla servis araçlarını denetlediklerini bildirdi.

        Özüdoğru, denetimle servis araçlarının yeni eğitim yarı yılına hazır hale getirildiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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