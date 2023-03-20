Ramazan ayı için geri sayım başlamışken iftar ve sahur saatleri araştırması hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan İmsakiye takvimi ile Çorum iftar vakti ve sahur saati belli oldu. Peki, Çorum ilk sahur vakti ve iftar saati kaçta? İşte 2023 Çorum İmsakiyesi ile Çorum iftar ve sahur vakitleri...

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