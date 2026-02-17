Çorum'un neyi meşhur? Çorum'da ne yenir, ne alınır, neresi gezilir?

Hattuşa’nın devasa surları arasında yürürken kendinizi bir zaman yolculuğunda hissedebilir, Yazılıkaya’daki tanrı kabartmalarının karşısında kadim inançların derinliğine şahitlik edebilirsiniz. Çorum, sadece tarihiyle değil, aynı zamanda bereketli topraklarından süzülen lezzetleri ve geleneksel el sanatlarıyla da ziyaretçilerine çok yönlü bir deneyim vaat eder. Şehre yaklaştığınızda sizi karşılayan kavrulmuş leblebi kokusu, aslında bu toprakların misafirperverliğinin en sıcak davetiyesidir. Şimdi, Hitit güneşinin aydınlattığı bu topraklarda, tarihin ve lezzetin izinde Çorum’u tanımaya başlıyoruz.

Çorum, tarih boyunca "Bin Tanrılı Şehir" olarak anılan Hattuşa gibi dünya çapında bir mirası bağrında taşırken, modern şehirleşmesiyle de dikkat çeken huzurlu bir Anadolu kentidir. Şehrin sokaklarında yürürken bir yanda dünyanın ilk yazılı barış antlaşması olan Kadeş’in izlerini sürebilir, diğer yanda Selçuklu ve Osmanlı döneminden miras kalan zarif mimari eserleri inceleyebilirsiniz. Çorum mutfağı ise hamur işlerinin ve bakliyatın en ustalıklı şekilde kullanıldığı, saray mutfağını aratmayan bir zenginliğe sahiptir.

REKLAM ÇORUM'DA NE YENİR? Çorum mutfağı denince akla gelen ilk ve en ikonik simge şüphesiz Çorum leblebisidir. Özel fırınlarda, günlerce süren bir emekle ve farklı kavurma teknikleriyle hazırlanan bu lezzet, sadece bir kuruyemiş değil, şehrin tescilli markasıdır. Sade halinin yanı sıra tuzlu, acılı, şekerli veya çikolatalı gibi onlarca farklı çeşidiyle sunulan leblebi, Çorum gezisinin en çıtır parçasıdır. Ancak Çorum gastronomisi sadece leblebiden ibaret değildir. Şehrin asıl ağır topu, yapımı tam bir sabır ve ustalık gerektiren İskilip dolmasıdır. Özel kazanlarda, etin buharıyla ve yaklaşık on iki saatlik bir pişirme süresiyle hazırlanan bu yemek, ak çeltik pirinci ve tiftiklenmiş etin muazzam uyumunu sunar. İskilip dolması, sunumu ve lezzetiyle Anadolu mutfağının en seçkin ana yemeklerinden biri olarak kabul edilir. Hamur işleri konusunda da Çorum mutfağı oldukça iddialıdır. Özellikle Çorum mantısı, diğer yörelerin mantılarından farklı olarak fırınlanmış hamurların üzerine et suyu dökülerek hazırlanır ve yoğurtla servis edilir. Bir diğer yöresel lezzet olan yanıç, ıspanaklı veya çökelekli iç harçla hazırlanan ve sac üzerinde pişirilen nefis bir gözleme türüdür. Çorum has baklavası ise incecik açılan katları ve bol ceviziyle bayram sofralarının baş tacıdır. Sırık kebabı ise bölgenin mera hayvancılığının bir sonucu olarak, kuzu etinin odun ateşinde ağır ağır döndürülerek pişirilmesiyle hazırlanır ve etin en doğal halini sunar. Yemeklerden sonra içilen ve bölgenin tertemiz havasında demlenen çaylar, Çorum’un bu zengin lezzet yolculuğuna keyifli bir son verir.

REKLAM ÇORUM’DA NERESİ GEZİLİR? Çorum seyahatinin en önemli ve büyüleyici durağı, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Hattuşa Antik Kenti’dir. Boğazkale ilçesinde bulunan bu antik başkent, devasa kapıları, tapınakları ve yer altı tünelleriyle Hitit İmparatorluğu’nun gücünü günümüze taşır. Aslanlı Kapı ve Yer Kapı’daki mühendislik harikası tünellerden geçmek, binlerce yıl öncesinin atmosferini solumak demektir. Hattuşa’nın hemen yakınındaki Yazılıkaya Tapınağı ise kayalara oyulmuş onlarca tanrı ve tanrıça kabartmasıyla açık hava tapınak mimarisinin dünyadaki en eşsiz örneklerinden biridir. Alacahöyük ise Hitit öncesi döneme ışık tutan sfenksli kapısı ve kral mezarlarıyla tarih meraklıları için mutlaka görülmesi gereken bir arkeolojik sahadır. Şehir merkezinde ise Çorum Saat Kulesi, şehrin en önemli simgelerinden biridir ve asırlardır zamanı göstermeye devam eder. Çorum Müzesi ise bölgeden çıkarılan ve Hitit uygarlığına ait paha biçilemez tabletleri, altın objeleri ve seramikleri modern bir sergileme anlayışıyla sunar. Dünyanın en iyi arkeoloji müzeleri arasında gösterilen bu mekan, tarih yolculuğunuzun en öğretici durağı olacaktır. Doğa ile baş başa kalmak isteyenler için ise İncesu Kanyonu, devasa kayalıkları ve içinden geçen nehriyle trekking tutkunları için harika bir rotadır. Kanyon duvarlarındaki Kibele kabartması, doğanın içinde gizlenmiş tarihi bir sürpriz olarak ziyaretçilerini karşılar. Ayrıca İskilip ilçesinin tarihi sokakları ve geleneksel evleri de fotoğraf tutkunları için eşsiz kareler sunar.