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Çorumda trafik kazası: 2 ölü

Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Çorumda trafik kazası: 2 ölü
AA

Kars'ın Digor ilçesinde görev yapan Tokat'ın Zile ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Semih Uyar'ın (21) kullandığı 34 YK 7655 plakalı otomobil ile Kahraman Yıldırım'ın (67) kullandığı 38 FS 156 plakalı otomobil, Zile Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, Yıldırım olay yerinde hayatını kaybetti. Bacağı kopan Uzman Çavuş Semih Uyar ise Alaca Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından, kopan bacağıyla birlikte Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralı uzman çavuş, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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