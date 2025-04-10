Coşku, Adana'da devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin ilk durağı olan Adana; festivalin beşinci gününde de kültür ve sanatı buluşturan etkinliklere ev sahipliği yaptı. Adana Kültür Yolu Festivali’nde sanatın kalbi, şehirde atmaya devam ediyor.

Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Topluluğu; Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde “Sıra Gecesi” etkinliği ile türkülerin coşkusunu doyasıya yaşattı.

Heiner Müller’in 1982 tarihli tiyatro oyunu “Medea Material” ilk kez Türkçe olarak, Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun ortak yapımıyla 01 Burda PGM’de sanatseverlerle buluştu. Oyuncu Hüseyin Avni Danyal’ın başrolünde yer aldığı “Ziyaretçi” Adana Devlet Tiyatrosu DT Sahnesi’nde izleyicilerin karşısına çıktı.

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Yazar Münir Arıkan, Adana Müze Kompleksi Müzeler Meydanı’nda festival katılımcılarıyla bir araya geldi. “Aile ve Sofra: Bir Medeniyet Hikayesi” söyleşisinde; yemek yeme kültürü, sofra adabı, sofra atmosferinin beyin gelişimine, özgüven inşasına, dil ve kelime hazinesi gelişimine ve sosyalleşmeye katkısına kadar geniş bir yelpazede bir konuşma gerçekleştirdi.

Kastabala Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Faris Demir, Adana Müze Kompleksi Konferans Salonu’nda gerçekleştirdiği söyleşide Kastabala Ören Yeri’ne dair önemli bilgiler paylaştı.Adanalılar festivalin beşinci gününde de rehber eşliğinde Adana Müze Kompleksi Arkeoloji Müzesi’ni keşfettiler. ATÖLYELER İLE YEPYENİ DENEYİMLERAdana Müze Kompleksi’nde gerçekleşen “Adana Müzesi Mozaiklerinin Replika Çalışmaları” atölyesinde katılımcılar öğretici bir deneyim kazandı. Adana Olgunlaşma Entitüsü Kültür Sanat Merkezi’nde; "Fiyonklu Toka Yapımı Atölyesi" ile farklı bir deneyim yaşayan Adanalılar, “Çarpana Dokunma Atölyesi”nde geleneksel sanatları yakından tanıma fırsatını yakaladı. FESTİVAL ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYORMerkez Park'ta kurulan, içinde birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı “Çocuk Köyü" minik misafirlerini ağırlamaya devam etti. Festivalin beşinci gününde çocuklar; “İbiş İpli Kukla Gösterisi” ve “Kaptan Pengu ve Arkadaşları” tiyatro oyunu ile doyasıya eğlendi.