Coşkun Sabah'ın eski eşi Ceyda Okay: Ayrılmamız iyi oldu

Coşkun Sabah’ın eski eşi Ceyda Okay, kızları Roza ve Helen’le birlikte Etiler’de görüntülendi. Okay, eski eşi Coşkun Sabah'la boşanmasına rağmen sık sık bir araya gelmesiyle ilgili, “Çocuklar olduğu için sürekli görüşmek durumundayız. Bu iş sadece kağıt üzerinde bitti. Bir sıkıntımız yok. Şimdi daha iyi arkadaşız. Daha iyi dost olduk, daha çok sohbet edebiliyoruz. Ayrılık ailemiz için daha iyi oldu” dedi