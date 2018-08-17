Cova Piedade - Sporting Covilha maçı rakamları

Portekiz 2.Lig heyecanı devam ediyor. Cova Piedade, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Sporting Covilha takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. Cova Piedade 3 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Sporting Covilha 1 puanda ve 11. sırada. Cova Piedade son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Sporting Covilha son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 393 kodlu maçı oynayanlar; Cova Piedade galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 2.90, Sporting Covilha galibiyet oranı 2.80.

Cova Piedade önceki hafta Nacional Madeira mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Sporting Covilha, Arouca karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

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