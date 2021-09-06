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Haberler Sağlık
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Covid 19 geçirenler ne zaman aşı olacak 2021? Korona olanlar 2. doz aşı olacak mı? Bakan Koca açıkladı...

Koronavirüs salgının etkileri hala devam ediyor. Ülkemizde de milyonlarca vatandaşımızın hayatını olumsuz etkileyen covid-19 salgını ile ilgili aşılama ise tüm hızıyla devam ediyor. Peki koronavirüs geçirenler ne zaman aşı olabilir?

Covid 19 geçirenler ne zaman aşı olacak 2021? Korona olanlar 2. doz aşı olacak mı? Bakan Koca açıkladı...

Koronavirüs salgınında aşılamada ilk doz aşısını olan vatandaşlarımızın sayısı 100 milyona yaklaştı. Oldukça hızlı devam eden aşılamada; koronavirüs geçiren vatandaşlar ise ne zaman aşı olacaklarını merak ediyor. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

Korona olduktan kaç ay sonra aşı olunur?

Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili yayımladığı açıklamada "COVID-19 geçirmiş kişilerde koruyuculuk bir müddet daha devam etmektedir. COVID-19 geçirmiş sağlık çalışanlarına, virüse maruz kalma oranı en yüksek grup oldukları için hastalığı geçirdikten 1 ay sonra; COVID-19 geçirmiş diğer risk gruplarına ise hastalığı geçirdikten 6 ay sonra aşı uygulanabilecektir." ifadeleri yer aldı.

''Süre 3 aya indirildi''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası konuyla ilgili, '' Hastalığı geçirmiş olan vatandaşlarımızın ne zaman aşı olacağı merak konusuydu. Hastalığı geçirenler 6 ay geçtikten sonra aşı olabiliyorlardı. Bugünden itibaren bu süre 3 aya indirilmiştir. Hatırlatma dozu olarak aşıyı hastalığı geçirdikten 3 ay sonra olabileceklerdir. Antikor seviyesinin artacağı belirlenmiştir. '' açıklamasını yaptı.

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