Uçak tuvaletinde 5 saat! Covid testi pozitif çıkınca... 0:00 / 0:00

İHA

ABD’nin Chicago kentinden İzlanda’ya giden bir yolcu uçağında Covid-19 krizi yaşandı. ABD’li bir öğretmen olduğu öğrenilen Mariso Fotieo, 20 Aralık’ta Chicago’dan İzlanda’ya gitmek için bindiği uçakta boğazının ağrıdığını fark edince yanında getirdiği Covid-19 testlerinden yaptı.

Test sonucunun pozitif olduğunu öğrenen ABD’li öğretmen kendini uçağın tuvaletinde izole etti.

Uçak mürettebatının da kendisine yardım ettiğini ve 5 saat boyunca kendisiyle özenle ilgilendiklerini dile getiren Fotioe, olay sırasında sosyal bir platformdan yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı.

"DEĞİŞİK BİR DENEYİMDİ"

Fotieo, “Benim için değişik bir deneyimdi, ancak uçakta 150 yolcu olduğu için onlara bulaştırmaktan çok korktum” açıklamasını yaptı.

Uçağın İzlanda’ya inmesiyle birlikte ABD’li öğretmen karantinaya alındı.

ABD’li yetkililere göre, ülkede son bir haftadır günlük vaka 277 bin olarak en yüksek rakam olarak kaydedildi.