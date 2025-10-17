Habertürk
        Covid-19 vakalarında yoğunluk - Haberler | Sağlık Haberleri

        Covid-19 vakalarında yoğunluk

        Aksaray Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Şenol Atakan, "Yine Covid varyantlarını görüyoruz. Çok yoğun bir şekilde hastalarımız geliyor. Ateş, halsizlik, yutma zorluğu, kemik-eklem ağrıları, kas ağrılarıyla bu yıl covid'e bulantı ile ishal de katıldı. Bunlarla ciddi şekilde hastalar, enfekte olup geliyorlar" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 15:01 Güncelleme: 17.10.2025 - 15:01
        Son dönemde hastanelerin acil servislerine ateş, halsizlik, yutma zorluğu, kemik-eklem ağrıları ve kas ağrısı şikayetiyle başvuran hasta sayısında artış olmaya başladı. Dr. Şenol Atakan, havaların soğumasıyla birlikte kapalı alanlarda yaşam artmaya başlayınca hastalıklarda da artış başladığını kaydetti.

        Yine Covid varyantları gördüklerini belirten Dr. Atakan, "Yine Covid varyantlarını görüyoruz. Çok yoğun bir şekilde hastalarımız geliyor. Ateş, halsizlik, yutma zorluğu, kemik-eklem ağrıları, kas ağrılarıyla bu yıl covid'e bulantı ile ishal de katıldı. Bunlarla ciddi şekilde hastalar, enfekte olup geliyorlar. Bunun yanında influenza (grip) 4 mevsimde var; ama sonbahar ayında artmaya başladı. Yüzde 90 oranında, araştırma yapılan kuruluşlarda Covid'in pozitif olduğu ve varyantları tespit edilmiş durumda. Bulaşma oranı çok fazla. Yeni covid varyantları, eskisine göre şiddetli sırt ağrılarına neden olabiliyor. Boğaz ağrısıyla gelen ve bağışıklığı kuvvetli olanlar daha hafif atlatıyor. Tabii doktor kontrolünde olunmasında fayda var. Eskisi gibi bağışıklığı kuvvetli olanlarda nefes darlığı yapmıyor. Okullarda çocuklar gribi daha fazla yayabiliyor. Hatta kasım ile aralık aylarında biz pik yapmasını bekliyoruz. Mart ve nisandan sonra ise tekrar azalma trendine girecektir. Artık 3 valanlı aşı yapılıyor. Grip aşısı çok önemli. Özellikle risk gruplarında herkesin olması lazım. Gebelerin, gençlerin, bebeklerin olması lazım" dedi.

        "BİZ YAŞAM BOYUNCA AŞILAMADAN YANAYIZ"

        Dr. Atakan, "Grip aşısı yüzde 50 ile 70 oranında koruyor. Yanlış bilinen ise 'Grip aşısı oldum, niye grip oldum' düşüncesi. Aşı, hastalığa bağlı olarak komplikasyonlardan kaynaklı hastaneye yatış, zatürre geçirme, yoğun bakım ve ölüm riskini çok ciddi şekilde azaltıyor. Zararlarını ciddi şekilde engelliyor. Hatta biz, hocalarımızla birlikte, çok riskli kişilerde senede 2 kez bile aşı öneriyoruz. Vatandaşlarımızın maalesef sosyal medyada yayılan aşı karşıtlığı nedeniyle bebek ve çocuklarda aşılanmanın önemi göz ardı ediliyor. Biz yaşam boyunca aşılamadan yanayız. Fakat bu aşı karşıtları ve tereddüt yaratan insanların yüzünden biz kızamığı, tetanozu yok etmemize rağmen yine bu hastalıklar çıkmaya başladı. Bundan ciddi şekilde endişeliyiz. Bu konularla ilgili çok ciddi mücadele gerekiyor. Devletimizin bu tür tedbirleri alması gerekiyor. Yalan, yanlış bilgi yayan ve bilgi kirliliği oluşturan kişiler hakkında ciddi yaptırımların gelmesini bekliyoruz artık" diye konuştu.

        "ARTIK AĞRI KESİCİ GİBİ ANTİBİYOTİK KULLANILMAYA BAŞLANDI"

        Viral hastalıklar ve salgınlarda özellikle acil servis yükünün çok arttığını belirten Dr. Atakan, "Aciller bu durumda hastalık yayılma merkezi gibi çalışıyor. Mümkün olduğunca hastaların kalabalık ortamlardan uzak durması lazım. Bu tür durumlarda acil servise değil, normal şekilde doktorlara gitmeleri önemli. Viral hastalıklarda antibiyotiğin etkisi olmaz. Tam tersi normal florayı bozup, daha başka sıkıntılara yol açabilir. Tuzlu su ile gargara bile virüsün yayılmasını engelleyebiliyor. Tedavi etmese de hastalığı kısalttığı ciddi çalışmalarla ispatlanmış. Gereksiz antibiyotik isteğinden ve doktoru zorlamaktan vazgeçmemiz lazım. Artık ağrı kesici gibi antibiyotik kullanılmaya başlandı. Bunlar maalesef yaygın ve zararlı alışkanlıklarımız. Bunları da sağlık okuryazarlığı ile zamanla çözeceğiz. Zaten Sağlık Bakanlığımız da bu yönde tedbirler alıyor. Vatandaşın akıldan ve bilimden yana olması hepimizin kazancına olacak. Bunun için sağlık profesyonellerinden, aşı konusunda bilgi alacakları kişilere çok dikkat etsinler. Herhangi bir sıkıntıyı bizlerle paylaşsınlar. Biz, bilimsel çalışmaların sonunda bazı şeyleri söyleyebiliyoruz. Aşı karşıtlarının gereksiz konuşmalarına lütfen prim vermeyelim" dedi.

