Beslenmesi iyi olan Covid hastalarının ölüm riski azalıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkCovid'le mücadelede beslenme çok önemli - Haberler
ABONE OL

Covid'le mücadelede beslenme çok önemli

Uluslararası Katılımlı Klinik Beslenme Kongresinde, “COVID döneminde hastalıkla mücadelede beslenmenin önemi” vurgulandı. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin COVID başta olmak üzere bütün enfeksiyonlara karşı koruyucu etki sağladığına dikkat çeken Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği (KEPAN) Başkanı Prof. Dr. Osman Abbasoğlu, “Bu durumdan öte hastalık halinde, özellikle yoğun bakıma yatma durumunda, beslenmesi iyi olan hastaların ölüm riski belirgin olarak azalıyor" dedi

Covid'le mücadelede beslenme çok önemli - Haberler
Beslenmesi iyi olan Covid hastalarının ölüm riski azalıyor
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Yaklaşık 2000 katılımcı ile 12-14 Mart 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak yapılan KEPAN Klinik Beslenme Kongresinin açılışında Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği (KEPAN) Derneği Başkanı Prof. Dr. Osman Abbasoğlu, salgın döneminde de bilimsel faaliyetlerin devamının önemini işaret etti.

Kongrenin ilk oturumuna Avrupa Klinik Beslenme Derneği (ESPEN) Başkanı Prof. Dr. Rocco Barazzoni, Asya Klinik Beslenme Derneği (PENSA) Başkanı Dr. Winai Ungpinitpong ve Clinical Nutrition Dergisi Editörü Prof. Dr. Nicolaas Deutz çevrimiçi olarak katıldılar.

Dr. Winai Ungpinitpong konuşmasında, COVID salgını ile mücadelede uluslararası işbirliğinin önemine işaret etti. Beslenme yetersizliği gösteren kişilerin enfeksiyona yakalanması halinde ölüm riskinin arttığını vurgulayan Ungpinitpong, hasta bireylerin tedavi planı yapılırken mutlaka beslenme desteğinin de kapsanması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Deutz ise, salgınla birlikte doktorların bir yandan hastalarını tedavi ederken, diğer yandan salgınla ilgili çalışmalar da yaptığını ifade etti. Buna karşın çok bilinmeyenin olduğu bu alanda yapılan klinik çalışmaların bilimsel düzeyinin yüksek olduğunun eldeki verilerle söylenemeyeceğini belirtti. Enfeksiyonun tedavisi ve beslenme desteğinin buradaki yerinin daha net ortaya konulabilmesi için, bilgi birikimine ve yeni çalışmalara gereksinim duyulduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Barazzoni ise konuşmasında bireysel tutumlar yanında meslek örgütlerinin de salgınla mücadelede yer alması gerektiğini söyledi. “Bu salgın beslenmenin önemini, şimdiye kadar hiç olmadığını kadar gösterdi” görüşünü dile getirdi. Yetersiz beslenme yanında obezite ve kronik hastalıklarla da mücadelenin önemine vurgu yaptı.

DENGELİ BESLENME COVID’TEN KORUYOR

Sağlıklı ve dengeli beslenmenin COVID başta olmak üzere bütün enfeksiyonlara karşı koruyucu etki sağladığına dikkat çeken Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği (KEPAN) Başkanı Prof. Dr. Osman Abbasoğlu, “Bu durumdan öte hastalık halinde, özellikle yoğun bakıma yatma durumunda, beslenmesi iyi olan hastaların ölüm riski belirgin olarak azalıyor. Bu korunmada pay sahibi besinlerin başından proteinler geliyor. Proteinlerin temel depo alanı olan kaslar, kritik hastalıkta, enfeksiyonla savaşta anahtar rol oynuyor. Buna karşın kas kitlesi yaşlanma ile birlikte azalmaya başlar. Kas yapımında ve korunmasında en önemli iki faktör, besinler ve fizik aktivitedir. Salgın döneminde yaşlı hastaların evde kalmaları, fizik aktivitelerinin azalması kas kaybı riski getirmektedir. Bir de buna yetersiz beslenme eklenirse hastalığa yatkınlık artmaktadır. Hastalarımıza öğün atlamamalarını, olabildiğince dengeli beslenmelerini ve proteinden zengin gıda tüketmelerini öneriyoruz. Elbette protein yanında vitamin ve eser elementlerden zengin meyve ve sebzeler de ihmal edilmemelidir. Kalp yetmezliği, KOAH gibi kronik hastalığı olanlarda, beslenme daha da önem kazanmaktadır” dedi.

COVID ile mücadelede bağışıklık sisteminin güçlü olmasının birinci derecede önemli olduğuna dikkat çeken Abbasoğlu, şöyle devam etti: "Bağışıklık sistemi zafiyet içindeyse hastalığın sonuçları daha ağır olmaktadır. Burada kanser tedavisi gören hstalara özel bir önem vermek gerekiyor. Kanser sıklığının yaşla da arttığı göz önüne alındığında, yaşlı ve kanserli hastaların biraz daha artmış bir risk altında olduğu görülecektir. Eksiklik yoksa düzenli ek vitamin ve eser element, mineral alınması gerekmez. Burada D vitaminine ayrı bir bölüm açmak gerekir. Özellikle kış aylarında D vitamini eksikliği belirgin hale gelebilir. D vitamini eksikliği olanlara mutlaka D vitamini tamamlaması yapılmalıdır. Tüm besinlerin aşırısı, metabolizma için yüktür. Bu nedenle gereksiz vitamin kullanımından da kaçınılmalıdır. Hem hastalığa yakalanmamak için, hem de hastalık halinde hastalığı rahat atlanmak için dengeli ve yeterli beslenmenin önemini unutmayalım.”

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mutasyonlu koronavirüs vakaları, 40 dakika tespit ediliyor
SAĞLIKMutasyonlu virüsü 40 dakikada tespit ediyor
3. DALGA! Son dakika: Bilim Kurulu üyesinden İstanbul için korkutan tespit
SAĞLIK"İstanbul'da 3. Dalgaya girdik!"
Virüs toplu taşımada işte böyle yayılıyor - Haberler
SAĞLIKVirüs toplu taşımada işte böyle yayılıyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ülkelere AstraZeneca aşısını kullanma çağrısında bulund
SAĞLIKDSÖ’den ülkelere AstraZeneca çağrısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 ilin sağlık müdürü ile görüştü
SAĞLIKVaka sayıların arttığı illerle toplantı
ALARM! Son dakika: VAKA SAYISI 21 bini aştı... Bakan Koca'dan kritik açıklama
SAĞLIKKoronavirüste yeni vaka sayısı 21 bin 30
SON DAKİKA: Uykularımız da salgından nasibini aldı - Haberler
SAĞLIKUykularımız da salgından nasibini aldı
Gizemli hastalık 1 kişiyi öldürdü! 56 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler
SAĞLIKNijerya'da gizemli hastalık 1 kişiyi öldürdü! 56 kişi ...
Sağlıklı uyku için gün ışığından daha fazla yararlanın önerisi - Haberler
SAĞLIKSağlıklı uyku için gün ışığından daha fazla ...
BioNTech aşısının testlerine başlandı - Haberler
SAĞLIKBioNTech aşısının testlerine başlandı