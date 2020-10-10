Crafter'a iki yeni versiyon eklendi

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Volkswagen Crafter ailesine Uzun şasi Servis 15+1 ve Okul 16+1 modelleri eklendi. Crafter Uzun Şasi Okul ve Servis'in, Comfortline donanım seviyesinde satın alınabildiği belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, Crafter Uzun Şasi modellerinde, önden ve arkadan ayrı ayrı çalıştırılabilen klimatik klima, opsiyonel olarak sunulan 8" Composition Media Radyo, USB girişlerine sahip yolcu koltukları, elektrik kumandalı ön camlar, içeriden katlanabilir ve ısıtmalı yan aynalar, otomatik yanan farlar, yağmur sensörü, hız limitleme özellikli hız sabitleyici, arka park sensörü gibi donanımlar yer alıyor.

Her iki versiyonun da kaputunun altında yer alan 2.0 litre motor 140 beygir güç üretirken, 340 Nm tork değeri sunuyor.

Verilen bilgiye göre, Crafter Uzun Şasi Okul 16+1 modeli, okul servisleri mevzuatında belirtilen yolcu koltuklarına entegre sensörler, araç dışındaki kör noktaları gösteren üç kamera, sınıfında tek olan otomatik yükseklik ayarlı, üç noktadan gergili emniyet kemeri gibi güvenlik özelliklerine sahip olarak satışa sunuluyor.

Crafter Uzun Şasi Servis 15+1 versiyonu 315 bin TL'den, Crafter Uzun Şasi Okul 16+1 versiyonu ise 342 bin TL'den başlayan fiyatlarla bayilerde yerini almış durumda.