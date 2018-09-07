CRB - Guarani maçı ne zaman?

CRB ve Guarani, 07 Eylül 2018 Cuma günü Brezilya Serie B maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 22:00. Maç öncesi CRB 28 puanla 15. sırada, Guarani 37 puanla 7. sırada bulunuyor. Ev sahibi CRB, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Guarani, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 270. İddaa'da CRB kazanır 1.90, berabere biter 2.80, Guarani kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.35, üst 2.15 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

CRB son hafta oynanan America Mineiro maçında 1-0 yenildi.

Guarani ise Internacional maçında 2-0 yenildi.

CRB, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. CRB, kendi sahasında 13 gol attı, 12 gol yedi.

Guarani, dış sahada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Guarani 14 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.

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