        Creed 2: Efsane Yükseliyor TV'de! Creed 2: Efsane Yükseliyor konusu ne, oyuncuları kimler, ne zaman vizyona girdi?

        Creed 2: Efsane Yükseliyor konusu ne, oyuncuları kimler, ne zaman vizyona girdi?

        Boksun sert dünyasında hem ringde hem de kalpte verilen mücadelenin hikâyesi televizyon ekranlarına taşınıyor. Creed 2: Efsane Yükseliyor, Adonis Creed'in kariyerinde yeni bir döneme adım atarken yaşadığı zorlukları ve Rocky Balboa'nın desteğiyle verdiği mücadeleyi konu alıyor. Peki, Creed 2: Efsane Yükseliyor oyuncuları kimler, ne zaman vizyona girdi? İşte detaylar...

        Giriş: 22.08.2025 - 19:05 Güncelleme: 22.08.2025 - 19:05
        Spor ve dramın güçlü buluşmasıyla izleyici karşısına çıkan Creed 2: Efsane Yükseliyor, boks ringinin ötesine geçerek Adonis Creed’in kişisel yolculuğunu da gözler önüne seriyor. Yönetmenliğini Steven Caple Jr.’ın üstlendiği filmde, Sylvester Stallone ve Dolph Lundgren gibi usta isimler bir araya geliyor. İşte film hakkında merak edilenler...

        CREED 2: EFSANE YÜKSELİYOR KONUSU

        2015 yapımı Creed: Efsanenin Doğuşu'nun devam halkası olan filmde hayat, genç boksör Adonis Creed için adeta denge sağlama mücadelesi haline gelmiştir. Bir sonraki büyük dövüşü için aldığı eğitim ve kişisel yükümlülüklerinin arasında denge sağlamaya çalışan Adonis, çok yakında ailesinin geçmişiyle bağları olan bir rakiple karşı karşıya gelecektir. Rocky ve Adonis ortak miraslarıyla yüzleşecek, savaşmaya değecek olan şeyleri sorgulayacak ve hiçbir şeyin ailenden daha önemli olmadığını keşfedeceklerdir.

        CREED 2: EFSANE YÜKSELİYOR OYUNCULARI

        Filmin kadrosunda Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson, Milo Ventimiglia, Dolph Lundgren, Russell Hornsby, Wood Harris, Brigitte Nielsen gibi isimler yer alıyor.

