        Cristiano Ronaldo'dan Georgina Rodríguez'e lüks hediye - Magazin haberleri

        Cristiano Ronaldo'dan Georgina Rodríguez'e lüks hediye

        Cristiano Ronaldo, evlilik teklifinin ardından nişanlısı Georgina Rodríguez için bu kez Kızıldeniz'deki Nujuma Adası'ndan iki lüks villa satın aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2025 - 21:47 Güncelleme: 23.12.2025 - 21:54
        Nişanlısına ultra jest
        Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’da kariyerini sürdüren dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, nişanlısı Georgina Rodríguez’e yaptığı jestlere bir yenisini daha ekledi.

        Geçtiğimiz aylarda, ağustos ayında yaklaşık 5 milyon dolar değerindeki tektaş yüzükle evlilik teklifinde bulunan Cristiano Ronaldo, bu kez kazandığı servetin bir bölümünü nişanlısı için lüks bir gayrimenkule yatırdı.

        Ünlü futbolcu, Orta Doğu’da, Kızıldeniz’in ortasında kıyıdan yaklaşık 16 mil açıkta bulunan Nujuma Adası’ndan iki özel villa satın aldı.

        Cristiano Ronaldo ve ailesinin yeni yaşam alanı olarak tercih ettiği bu gözde ada, futbol kariyerini sürdürdüğü Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a yaklaşık 800 mil uzaklıkta bulunuyor. Elit kaçamaklar için tasarlanan ada, denizin üzerinde halka formunda konumlandırılan özel ve izole villalarıyla dikkat çekiyor.

        Her biri yaklaşık 3.5 milyon sterlin değerinde olan villaların mimarisi, dünyaca ünlü İngiliz mimar Lord Norman Foster’a ait.

        Villalardan birinin üç yatak odalı ve aile kullanımı için tasarlandığı, diğerinin ise iki yatak odasına sahip olduğu ifade ediliyor.

        Adada ayrıca golf sahası, üst düzey restoranlar ve lüks sosyal alanlar bulunurken, ilerleyen dönemde toplam 11 yeni resortun daha açılması planlanıyor.

        Cristiano Ronaldo, Saudi Gazette’e yaptığı açıklamada duygularını şu sözlerle dile getirdi; "Kelimenin tam anlamıyla her yönüyle olağanüstü bir yer. İlk ziyaretimizden itibaren Georgina ve ben, bu ada ve onun nefes kesen doğal güzelliğiyle derin bir bağ hissettik."

