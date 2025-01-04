Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Cristiano Ronaldo'dan Suudi Arabistan itirafı! - Futbol Haberleri

        Cristiano Ronaldo'dan Suudi Arabistan itirafı!

        Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, geleceğine dair konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2025 - 14:20 Güncelleme: 04.01.2025 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da mutlu olduğunu söyledi.

        2

        2 yıldır Al Nassr'da forma giyen 39 yaşındaki yıldız, "Takımımın daha fazla kupa kazanmasına yardımcı olmak istiyorum" ifadesini kullandı.

        3

        "Bu güzel ülkede yeni bir hayata başladık. Hayat harika, futbol da güzel" Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, 2 yıllık Suudi Arabistan kariyerini bu sözlerle tanımladı.

        4

        2023 yılının başında Al Nassr'a katılan 39 yaşındaki futbolcu, geride kalan 2 yılı Suudi Arabistan Ligi'nin Youtube hesabına değerlendirdi.

        5

        Ronaldo "Ailem ve ben burada mutluyuz. Bu güzel ülkede yeni bir hayata başladık. Hayat harika, futbol da güzel. Kişisel ve takım açısından baktığınızda gelişmeye devam ediyoruz." dedi.

        6

        Tecrübeli golcü, transferinden sonra birçok yıldız futbolcunun da Suudi Arabistan'a gelmesinden dolayı onur duyduğunu belirtti.

        7

        Yıldız futbolcu, "Lig gelişmeye devam ediyor, sadece takımlar değil akademiler de. Bu benim hayalim. Ülkenin ve ligin üst seviyede olmasına yardımcı olmaya çalışacağız." sözlerini kullandı.

        8

        Yıldız futbolcu, "Lig gelişmeye devam ediyor, sadece takımlar değil akademiler de. Bu benim hayalim. Ülkenin ve ligin üst seviyede olmasına yardımcı olmaya çalışacağız." sözlerini kullandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ferdi Tayfur'a veda günü
        Ferdi Tayfur'a veda günü
        Ölü ve yaralılar var! Yanan otomobilden çıkamadı!
        Ölü ve yaralılar var! Yanan otomobilden çıkamadı!
        Galatasaray'ın Göztepe maçı ilk 11'i!
        Galatasaray'ın Göztepe maçı ilk 11'i!
        Böyle kaza görülmedi! Yaya geçidinde 2 araç çarptı!
        Böyle kaza görülmedi! Yaya geçidinde 2 araç çarptı!
        İngiliz devinin Osimhen ısrarı!
        İngiliz devinin Osimhen ısrarı!
        Baraj Gölü boşaltılmıştı! 10 gün sonra kara haber!
        Baraj Gölü boşaltılmıştı! 10 gün sonra kara haber!
        Rizespor - Beşiktaş maçında ofsayt var mı?
        Rizespor - Beşiktaş maçında ofsayt var mı?
        Her gün egzersiz iyi mi kötü mü?
        Her gün egzersiz iyi mi kötü mü?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Kıyafet cepleri ne zaman icat edildi?
        Kıyafet cepleri ne zaman icat edildi?
        İngiltere'de hayatını kaybetmişti! Ölüm nedeni belirlenemedi
        İngiltere'de hayatını kaybetmişti! Ölüm nedeni belirlenemedi
        Adana'da kan donduran olay! Sokakta bıçaklı silahlı kanlı düello!
        Adana'da kan donduran olay! Sokakta bıçaklı silahlı kanlı düello!
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "En düşük emekli aylığı çalışması Ocak'ta gerçekleşir"
        "En düşük emekli aylığı çalışması Ocak'ta gerçekleşir"
        İşlenmiş ette bağırsak kanseri riski!
        İşlenmiş ette bağırsak kanseri riski!
        X kullanıcılara 'pembe' gözlük takacak
        X kullanıcılara 'pembe' gözlük takacak