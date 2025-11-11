Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Cristiano Ronaldo emeklilik tarihini açıkladı - Futbol Haberleri

        Cristiano Ronaldo emeklilik tarihini açıkladı

        Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen 40 yaşındaki ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, 1-2 yıl içinde emekli olacağını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2025 - 19:04 Güncelleme: 11.11.2025 - 19:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ronaldo emeklilik tarihini açıkladı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dünya futbolunun yaşayan efsanesi Cristiano Ronaldo, katıldığı bir etkinlikte emeklilik tarihini açıkladı.

        "BİR VEYA İKİ YIL SONRA FUTBOLU BIRAKACAĞIM"

        Futbolda zamanın çok hızlı geçtiğini belirterek söze başlayan 40 yaşındaki golcü, "Yakında futbolu bırakacağım, yani 10 yıl sonra. Hayır, şaka yapıyorum. Şu an sadece yaşananlardan keyif almaya bakıyorum. Biliyorsunuz, belli bir yaşa geldiğinizde futbolda zaman çok hızlı geçer. Şu an kendimi iyi hissediyorum. Gol atıyorum, fiziksel açıdan iyi durumdayım. Milli takımda da gayet iyi iş çıkarıyorum. Ama dürüst olmak zorundayım, bir veya iki yıl sonra futbolu bırakacağım." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "ANI YAŞAMALIYIZ"

        Başarılı oyuncu, 2026 Dünya Kupası hakkında kendisine yöneltilen soruya ise, "2026 Dünya Kupası benim son turnuvam olacak; çünkü 41 yaşında olacağım. Futbola her şeyimi verdim. 25 yıldır bu oyunu oynuyorum. Kulüp kariyerimde de milli takım kariyerimde de birçok rekor kırdım. Çok gururluyum. O zaman anın tadını çıkaralım, anı yaşayalım." diyerek cevap verdi.

        "BEN DE BİR SUUDİYİM"

        Futbol ve turizm üzerine konuşan Ronaldo "Bu projeye inanıyorum, lige ve insanlarına inanıyorum. Suudi Ligi son üç yılda muazzam şekilde büyüdü. Bu ligin geleceği çok parlak. Suudi halkının futbola olan tutkusu çılgınca. Turizm de son yıllarda inanılmaz büyüdü. Bu yüzden mutluyum, bunun bir parçasıyım. Suudilere hep söylediğim gibi: Ben de bir Suudiyim." dedi.

        "ÇOK FARKLI BİR JENERASYON VAR"

        Ronaldo, konuşmasına oğlu Cristiano Jr.'dan bahsederek son verdi. Portekizli süperstar, "İnsanoğlu kimsenin kendisinden daha iyi olmasını istemez. Ama ben çocuklarımın benden daha iyi olmasını istiyorum. Onları asla kıskanmam. Ama onların üzerinde baskı kurmak istemem, onların mutlu olmalarını istiyorum. Hangi sporu yaptıkları önemli değil. Mutlu ve özgür olmalılar. Benim yaşadığım baskıyı yaşamaları iyi olmaz, çünkü bu çok fazla. Onlar yeni ve farklı bir jenerasyon. Farklı düşünüp farklı yaşıyorlar. Ama bir baba olarak her zaman onların yanındayım ve ne olursa olsun onları destekleyeceğim." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü
        MSB: Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        11 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        11 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        CHP hakkında Yargıtay'a bildirim
        CHP hakkında Yargıtay'a bildirim
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        Pasifik Holding halka açılıyor
        Pasifik Holding halka açılıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp anne ve oğlu ölü bulundu!
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp anne ve oğlu ölü bulundu!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        ABD vize başvurularında "sağlık değerlendirmesi" adımı
        ABD vize başvurularında "sağlık değerlendirmesi" adımı
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!