Çarşamba günündeki olaydan sonra Ronaldo kadro bırakılmıştı. United teknik direktörü Ten Hag, Ronaldo'nun tek başına antremanlara çıkmasına karar vermişti.

KARAR GÜNÜ

Manchester United'da Ronaldo da dahil olmak üzere Pazartesi günü tüm oyunculara izin verildi, bu nedenle Ten Hag'la arasındaki görüşme ertelendi.

Manchester United'ın Perşembe günü çıkacağı Avrupa maçı öncesi kararın bugün verilmesi bekleniyor.