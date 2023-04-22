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Cristiano Ronaldo iki kadının telefon numarası için lüks aracını gözden çıkardı!

Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo için flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekizli yıldızın Manchester United'da forma giydiği dönemde takımın masözlüğünü yapan Rod Thornley, Ronaldo'nun iki kadının telefon numarasını almak için lüks arabasını gözden çıkardığını söyledi.

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  • Cristiano Ronaldo iki kadının telefon numarası için lüks aracını gözden çıkardı!

    Suudi Arabistan'da Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, son dönemde futbolundan çok magazinel olaylarla gündeme gelmeye devam ediyor. 
  • Cristiano Ronaldo iki kadının telefon numarası için lüks aracını gözden çıkardı!

    Sevgilisi Georgiana Rodriguez'le ilişkisinde kriz yaşadığı öne sürülen Portekizli futbolcu, bu kez de geçmişine dair flaş bir iddiayla gündem oldu.
  • Cristiano Ronaldo iki kadının telefon numarası için lüks aracını gözden çıkardı!

    Manchester United'ın eski masözü Rod Thornley, Under The Cosh podcast'ine yaptığı açıklamada Cristiano Ronaldo'nun 2003 ve 2009 yılları arasında şarkıcı Kimberly Wyatt ve Kylie Minogue'nin kız kardeşi Dannii'nin telefon numaralarını istediğini söyledi
  • Cristiano Ronaldo iki kadının telefon numarası için lüks aracını gözden çıkardı!

    Goal.com'un derlediği habere göre; Thornley, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Ona masaj yaparken televizyonda X Factor vardı. 'Bu kız kim?' diye sordu. Kylie Minogue'nin kız kardeşi Dannii Minogue'yi kastetti. 
  • Cristiano Ronaldo iki kadının telefon numarası için lüks aracını gözden çıkardı!

    Sonra, 'Tamam, bana onun numarasını alabilir misin?' diye sordu. Ben o dönemde masördüm ama çevrem genişti. 4-5 gün içinde Dannii Minogue'nin numarasını buldum ve ona verdim. Birkaç kez görüştüler, ancak kayda değer bir şey olmadı."
  • Cristiano Ronaldo iki kadının telefon numarası için lüks aracını gözden çıkardı!

    Thornley ayrıca Ronaldo'nun, 2009'da Real Madrid ile sözleşme imzalamasından kısa bir süre önce Wyatt'ın telefon numarasını bulması karşılığında kendisine Cabrio Porsche aracını yarı fiyatına verme teklifinde bulunduğunu söyledi:
  • Cristiano Ronaldo iki kadının telefon numarası için lüks aracını gözden çıkardı!

    "Cumartesi gecesi X Factor tekrar yayındaydı. Kimberly Wyatt'ı kastedip, 'Bana onun numarasını alabilir misin?' diye sordu. Ben de, 'Tamam, ancak karşılığında bana ne vereceksin? Sana her yerden kızların numaralarını alıyorum ancak ben bundan hiçbir şey kazanamıyorum' dedim. 
  • Cristiano Ronaldo iki kadının telefon numarası için lüks aracını gözden çıkardı!

    Yanıt olarak, 'Arabamı beğendin mi? Real Madrid'e gittiğimde onu ana yarı fiyatına satarım' dedi.
  • Cristiano Ronaldo iki kadının telefon numarası için lüks aracını gözden çıkardı!

    "Wyatt'ın numarasını almam 10 dakika kadar sürdü. Ona ilettim. Tabii ki sezon sonunda, anlaşmanın hâlâ geçerli olup olmadığını sordum. 
  • Cristiano Ronaldo iki kadının telefon numarası için lüks aracını gözden çıkardı!

    Evet, sözüne sadık kaldı. Ronaldo'ya 60 binlik bir araba için 30 bin verdim. Ertesi gün arabayı 50 bine sattım!"
  • Cristiano Ronaldo iki kadının telefon numarası için lüks aracını gözden çıkardı!

    BİR DARBE DE ELON MUSK'TAN!

    Öte yandan son zamanlarda agresif tavırlarıyla dikkat çeken ve tepki toplayan Al Nassr yıldızı Cristiano Ronaldo'ya bir darbe de Elon Musk'tan geldi.
  • Cristiano Ronaldo iki kadının telefon numarası için lüks aracını gözden çıkardı!

    Twitter CEO'su, platformda onaylı hesaplarda bulunan mavi tikleri kaldırdı. 
  • Cristiano Ronaldo iki kadının telefon numarası için lüks aracını gözden çıkardı!

    Bu kararın ardından Twitter Blue'ya abone olmayan ünlü isimlerin de hesaplarındaki mavi tikler kalktı.
  • Cristiano Ronaldo iki kadının telefon numarası için lüks aracını gözden çıkardı!

    Cristiano Ronaldo da bu isimlerden biri oldu ve Portekizli yıldız, Twitter Blue'ya üye olmadığı için hesabındaki mavi tiki kaybetti.
  • Cristiano Ronaldo iki kadının telefon numarası için lüks aracını gözden çıkardı!
  • Cristiano Ronaldo iki kadının telefon numarası için lüks aracını gözden çıkardı!

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