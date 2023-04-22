Sonra, 'Tamam, bana onun numarasını alabilir misin?' diye sordu. Ben o dönemde masördüm ama çevrem genişti. 4-5 gün içinde Dannii Minogue'nin numarasını buldum ve ona verdim. Birkaç kez görüştüler, ancak kayda değer bir şey olmadı."