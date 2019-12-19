Juventus, Serie A'nın 17. haftasında Sampdoria'ya konuk oldu. 19. dakikada 1-0 öne geçen Juventus, 35. dakikada Caprari'nin golüne engel olamadı ancak Cristiano Ronaldo, ilk 45 dakikanın sonunda sahne aldı.

Açılan ortaya tam 71 santimetrelik sıçrama yapan Portekizli yıldız havada adeta asılı kaldı. Bir süre topu bekleyen Ronaldo, harika bir kafa vuruşuyla Juventus'u yeniden öne geçirdi. İtalya basınının aktardığına göre Portekizli yıldız, golü atarken 2,58 metre yüksekliğe erişti.

Cristiano Ronaldo'nun attığı bu gol kısa sürede dünyanın en çok konuştuğu konulardan biri oldu.,