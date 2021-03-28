Dünya Kupası Elemeleri A Grubu'nda Portekiz, Sırbistan'a konuk oldu.

11 ve 36. dakikada Diogo Jota'nın golleriye Portekiz, 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. 46'da Aleksandar Mitrovic ile 60'ta Filip Kostic'in sayıları skoru eşitledi.

Ne olduysa maçın uzatma dakikalarında oldu!

Cristiano Ronaldo, topu kaleye yolladı; Sırbistan savunmacısı Stefan Mitrovic, golü engellemek için kayarak müdahale etti. Hakem topun çizgiyi geçmediğine karar verdi. VAR da kullanılmadığı için gol kararı çıkmadı. Hakem itirazları nedeniyle Ronaldo'ya sarı kart gösterdi. Kararın ardından çılgına dönen Cristiano Ronaldo, kararın ardından kaptanlık pazubendini yere fırlatarak doğrudan soyunma odasına gitti.