CRR'den genç müzisyenlere destek

Cumhuriyetin ilk yıllarında devletin geliştirdiği müzik politikasının bir parçası olarak Batı müziğinin inceliklerini öğrenmeleri maksadıyla yurt dışına gönderen öğrencilerle çağdaşlığa atılan adımların devamı bugün İBB Kültür aracılığıyla sürdürülüyor. “İBB Genç Müzisyenlere Destek Programı” ile İstanbul’da bulunan üniversitelerin konservatuvar müzik bölümü 3., 4. sınıf ve yüksek lisans öğrencisi gençlere CRR’nin fuaye alanında sahne alma imkânı sağlanıyor. Bir saatlik solo, duo, trio veya quartet performans repertuvarına sahip olan konservatuvarlılar, başvuru yapabilecekleri program sayesinde, hayranı oldukları sanatçıların eserlerinin yankılandığı salonda konser verme imkânı yakalayabilecek. Katılma koşullarını sağlayan gençlere performanslarını gerçekleştirecekleri bir alan sunulurken, bir yandan da maddi destek sağlanacak.

Programa katılmak isteyen genç müzisyenler, https://forms.ibb.gov.tr/kultur/genc-muzisyenlere-destek-basvuru-formu/ linkinden kolaylıkla yapabilecekleri başvurular; içeriğin uygunluğu, başvuru yapılan etkinliğin daha önce sahnelenip sahnelenmediği gibi hususlar göz önüne alınarak değerlendirilecek. İBB Kültür, “İBB Genç Müzisyenlere Destek Programı”nı tüm yıl boyunca devam ettirecek.