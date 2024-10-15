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        Haberler Kültür-Sanat Müzik CRR'den genç müzisyenlere destek

        CRR'den genç müzisyenlere destek

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nu genç müzisyenlere açıyor! CRR fuayesinde solo, duo, trio veya quartet olarak performans sergilemek isteyen konservatuvar öğrencileri için tüm yıl sürecek "İBB Genç Müzisyenlere Destek Programı" başlıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 00:34 Güncelleme: 15.10.2024 - 00:34
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        CRR'den genç müzisyenlere destek
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        Cumhuriyetin ilk yıllarında devletin geliştirdiği müzik politikasının bir parçası olarak Batı müziğinin inceliklerini öğrenmeleri maksadıyla yurt dışına gönderen öğrencilerle çağdaşlığa atılan adımların devamı bugün İBB Kültür aracılığıyla sürdürülüyor. “İBB Genç Müzisyenlere Destek Programı” ile İstanbul’da bulunan üniversitelerin konservatuvar müzik bölümü 3., 4. sınıf ve yüksek lisans öğrencisi gençlere CRR’nin fuaye alanında sahne alma imkânı sağlanıyor. Bir saatlik solo, duo, trio veya quartet performans repertuvarına sahip olan konservatuvarlılar, başvuru yapabilecekleri program sayesinde, hayranı oldukları sanatçıların eserlerinin yankılandığı salonda konser verme imkânı yakalayabilecek. Katılma koşullarını sağlayan gençlere performanslarını gerçekleştirecekleri bir alan sunulurken, bir yandan da maddi destek sağlanacak.

        Programa katılmak isteyen genç müzisyenler, https://forms.ibb.gov.tr/kultur/genc-muzisyenlere-destek-basvuru-formu/ linkinden kolaylıkla yapabilecekleri başvurular; içeriğin uygunluğu, başvuru yapılan etkinliğin daha önce sahnelenip sahnelenmediği gibi hususlar göz önüne alınarak değerlendirilecek.

        İBB Kültür, “İBB Genç Müzisyenlere Destek Programı”nı tüm yıl boyunca devam ettirecek.

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        #İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu
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