CSO Ada Ankara'da kasım ayı

Başkentin kültür ve sanat adası CSO Ada Ankara, Kasım ayı boyunca her zevke hitap eden kültür sanat etkinlikleriyle Ankaralı sanatseverlere dolu dolu bir program sunuyor.

GRUP GÜNDOĞARKEN - ANKARA'DAN ABİM GELDİ

1 KASIM 2025, 20:00 - ZİRAAT BANKASI ANA SALON

Türk müziğinin efsane gruplarından Grup Gündoğarken, “Ankara’dan Abim Geldi” adıyla özel bir konserle sahne alacak. Türk popunun unutulmaz şarkılarına imza atan grup, bu konserde hem nostalji dolu eserlerini hem de yıllar içinde dinleyicilerle kurduğu güçlü bağı yeniden hatırlatacak. Gündoğarken’in kendine özgü tarzıyla harmanladığı duygusal ve neşeli parçalar, müzikseverlere unutulmaz bir gece vadediyor.

UKULELE İLE ÇOCUK ŞARKILARI ATÖLYESİ

01 Kasım 2025 - 13:00/15:00 - FUAYE

Eğitmen Zeynep Buse Akyol rehberliğinde düzenlenecek özel bir atölye ile çocuk şarkılarının zengin dünyası keşfedilecek. Duyguların, değerlerin ve kültürün en büyük aktarıcılarından olan çocuk şarkılarını merkeze alan bu etkinlik, minik katılımcıların kulaklarına neşe ve farkındalık kondurmayı hedefliyor.

Atölye, sadece dinleme değil, aynı zamanda müziksel uygulama, seslendirme, hareket ve iletişimin bir arada olacağı interaktif bir deneyim sunacak. Ukulele ve piyano enstrümanlarının büyülü ezgilerinin eşlik edeceği çalışmalar boyunca, çocukların müziğe olan ilgileri ve ritim duyguları desteklenecek.

02 Kasım Pazar, 13:00 Yaş Grubu: 6-7 Yaş 02 Kasım Pazar, 15:00 Yaş Grubu: 8-10 Yaş ELSA NEREDE DEDEKTİF OLAF MACERA PEŞİNDE 02 KASIM – 14:00 – BANKKART MAVİ SALON Dostluk, cesaret ve iyiliğin kötülüğe karşı zaferini konu alan “Elsa Nerede – Dedektif Olaf Macera Peşinde” adlı müzikal tiyatro oyunu, çocuklarla buluşacak. Minikler, karlar diyarının kraliçesi Elsa ile neşeli dostu Olaf ile sahnede masalsı bir yolculuğa çıkacak. Oyunda, dedektif olma hayali kuran Olaf, kurnaz Binbir Surat’ın Elsa’yı kaçırmasıyla büyük bir maceranın içine sürüklenecek. Elsa’nın kararlılığı ve Olaf’ın cesareti birleşerek, kardeşlik ve dostluğun gücünü ortaya çıkaracak. ANKARA KADIN ORKESTRASI KONSERİ 2 KASIM - 3 KASIM 2025, 19:00 - ZİRAAT BANKASI ANA SALON REKLAM Başkent’in önemli sanat oluşumlarından Ankara Kadın Orkestrası, özel bir konserle sahne alıyor. Tamamen kadın sanatçılardan oluşan orkestra, bu kez performansını yalnızca kadın dinleyicilere yönelik olarak gerçekleştirecek. Kadın dayanışmasını ve sanatsal gücünü müzikle pekiştirmeyi amaçlayan orkestra, zengin repertuvarıyla duygusal ve güçlü bir deneyim sunmayı hedefliyor. DİLEK TÜRKAN & ELİF SANCHEZ KONSERİ 4 KASIM 2025, 20:00 - ZİRAAT BANKASI ANA SALON İki ayrı coğrafyanın ve iki güçlü kadın vokalinin kesişim noktası: Dilek Türkan & Elif Sanchez. Bu özel buluşma, bir konserden daha fazlasını sunarak Doğu ile Batı’nın, gelenekle yeniliğin zarif birlikteliğini sahneye taşıyor. Ruha dokunan bir gecede, İspanya’dan Türkiye’ye, türkülerden bolerolara, tangolardan orijinal şarkılara uzanan muhteşem bir yolculuk, Ankaralı müzikseverleri bekliyor. Konserde, Dilek Türkan’ın zarif yorumları ve Elif Sanchez’in etkileyici vokali, geleneksel Türk müziği ve cazın özgür tınıları ile bir araya gelecek.

08 Kasım Cumartesi, 13:00 Yaş Grubu: 5-6 Yaş 08 Kasım Cumartesi, 15:00 Yaş Grubu: 7-8Yaş *Atölye kontenjan ile sınırlıdır. KUKLA SHOW 08 KASIM 2025, 17:00 - FUAYE Oyunda, sevimli kahramanımız Küçük Kurbağa Vırak, Doktor Amca'nın düzenlediği "Bil Kazan, Dans Et Eğlen" yarışmasına katılıyor. Sahne, Vırak'ın bu heyecan dolu yarışmada kimin kazanacağını öğrenmek için verdiği mücadeleye tanıklık edecek. REKLAM ZAFER DESTANI ''YEDİ GÜZELİN SESİYLE'' 08 KASIM 2025, 20:00 - TARİHİ SALON Türk Dünyası’nın kültürel zenginliğini müzikle dünyaya taşıyan özel grup "7 Güzel", 12. yüzyılın büyük filozofu ve şairi Nizami Gencevi’nin “7 Güzel” eserinden ilham alarak kuruldu. Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Macaristan’dan katılan 7 kadın sanatçıdan oluşan grup, kurulduğu günden bu yana kültürel bağları güçlendirmek adına farklı kıtalarda konserler vererek Türk’ün sesini uluslararası platformlarda duyurmaya devam ediyor. Müzikle birlikte kültürel bir köprü kuran bu özel gecenin anlatıcılığını ise sanatın bilge sesi İslam Manafov üstlenecek. HOKUS POKUS SİHİRBAZ İLE PALYAÇO 09 KASIM 2025, 17:00 - FUAYE Çocukları eğlence dolu bir dünyaya davet eden interaktif çocuk oyunu "Hokus Pokus" sahnelenmeye hazırlanıyor. Sihirbazın sihirli sözleri ve palyaçonun neşeli gülmecesiyle renklenecek olan oyunda; yarışma, dans ve bolca eğlence bir arada sunuluyor. Minik izleyicilerin de katılımıyla gerçekleşecek olan bu gösteride, çocuklar hep birlikte "Hokus Pokus" diyecek, neşeyle gülecek ve eğlenecekler.

REKLAM BUBBLE QUEEN 09 KASIM 2025, 11:00 - BANKKART MAVİ SALON Baloncukların renklerle buluşarak sanata dönüştüğü sihirli ve destansı gösteri “Bubble Queen”, izleyicisiyle buluşuyor. Baloncukların büyüleyici dünyasında renklerin, ışığın ve hareketin ahenkli dansı, çocukları unutulmaz bir yolculuğa çıkaracak. PALYAÇOLAR SİRKİ 09 KASIM/16 KASIM 2025, 14:00 - BANKKART MAVİ SALON Palyaçolar Sirki; çocuklar için eğlence, müzik, dans ve macera dolu unutulmaz bir gösteri sunuyor. “Palyaçolar Sirki”, sihirli bir dünyaya kapı aralıyor. Şaşkın Palyaço, Sihirbaz Palyaço ve Komik Palyaço gösterilerine devam ederken, sirkin en iyi dansçısı Arya ortadan kaybolur. Dedektif Bay Bilir’in kaybolan dansçıyı bulmak üzere harekete geçtiği bir macera çocukları bekliyor. REKLAM ZİLLERLE NOTA YOLCULUĞU ATÖLYESİ 09 KASIM 2025 – 13:00 – 15:00 FUAYE Her zilin bir rengi ve bir sesi vardır. Çocuklar bu renkleri görerek, sesleri duyarak ve zilleri çalarak renk–ses–nota ilişkisini doğal bir şekilde öğrenirler. Renkli ziller, soyut olan nota kavramını somut hale getirir. Bu sayede çocuklar: Notaları renklerle eşleştirerek çok daha kolay öğrenir, Göz–el koordinasyonlarını ve işitsel farkındalıklarını güçlendirir, Dikkat ve odaklanma becerilerini geliştirir, Müziği sadece dinlemekle kalmaz, aktif olarak üretmenin keyfini yaşar. Atölyede Çocuklar renkli zillerle şarkılar çalacak, Basit ritim kalıplarını oyunlarla öğrenecek, Renkli nota kartlarıyla müzikal oyunlar oynayacak, Grup içinde müzik yaparak paylaşmayı ve sırayla çalmayı deneyecekler.

11 Kasım Salı, 13:00 Yaş Grubu: 5-6 Yaş 11 Kasım Salı, 15:00 Yaş Grubu: 7-8 Yaş *Atölye kontenjan ile sınırlıdır. AKILLI İBİŞ 11 KASIM 2025, 17:00 - FUAYE Çocukları heyecan ve maceraya davet eden interaktif oyun Akıllı İbiş, köylünün altınlarını Dev'den korumaya çalışırken İbiş’in başından geçen heyecan dolu macerayı konu alıyor. İzleyiciler, bu zorlu görevde İbiş’e ortak oluyor. Cakcek ve Dev'in birlik olup Akıllı İbiş'i kandırmaya çalışırken başlarına gelenler, oyuna bolca komedi katıyor. TANGONUN BÜYÜSÜ “BİR DANSIN, BİR MÜZİĞİN, BİR KÜLTÜRÜN HİKAYESİ” 11 KASIM 2025 - 20:00 - BANKKART MAVİ SALON Altı müzisyen ve dört dansçının sahne alacağı özel bir gecede, Tango Artı Orkestrası sahnenin büyülü atmosferini ele geçirecek. Klasik dönem tangolarından modern yorumlara uzanan zengin repertuvarıyla orkestra, adeta bir zaman makinesi görevi üstlenerek dinleyicileri 20. yüzyılın başlarındaki tutkulu Buenos Aires sokaklarına götürecek. 2004 yılında Ankara’da kurulan ve bugüne kadar Türkiye’nin birçok sahnesinde ve milonga gecelerinde yüzden fazla performans sergileyen Tango Artı Orkestrası, deneyimi ve sahne enerjisiyle dinleyenleri etkileyecek. REKLAM Tutku, isyan, melankoli, aşk ve neşenin bir arada hissedileceği bu renkli gece, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Bu özel performans, tango severler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

13 Kasım Perşembe, 13:00 Yaş Grubu: 6-7 Yaş 13 Kasım Perşembe, 15:00 Yaş Grubu: 8-9 Yaş *Atölye kontenjan ile sınırlıdır. KOMİK PALYAÇO GEZİLERDE REKLAM 13 KASIM 2025, 17:00 - FUAYE Çocukları geleneksel oyunların neşesiyle buluşturan eğlenceli çocuk oyununda, bütün testleri geçerek Mutluluklar Ülkesi’ne giden Komik Palyaço, burada gülmenin yasak olduğunu öğrenir. Kral, çocukların televizyon ve telefon bağımlılığı yüzünden eğlenmeyi unuttuklarını ve bu nedenle yasağı getirdiğini açıklar. Palyaço, çocukların bu bağımlılıktan kurtulup yeniden gülebilmesi için onlara geleneksel oyunları ve spor yapmayı öğretmeye başlar. Oyun, teknoloji bağımlılığı konusunu işlerken, oyun oynamanın ve hareket etmenin önemini vurgulayan neşeli bir macerayı sahneye taşıyor. ANKARA DEVLET OPERA VE BALESİ - HİKAYELERİ İLE NAPOLİ ŞARKILARI GECESİ 13 KASIM 2025, 20:00 - BANKKART MAVİ SALON Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), İtalya’nın güneyindeki Napoli’nin efsanevi şarkılarını ve onların derin hikâyelerini sanatseverlerle buluşturuyor. Konserde, güçlü yorumuyla tanınan Solist Şenol Talınlı sahnede olacak. Talınlı'ya, repertuvardaki eserleri seslendirirken piyanoda Rüsdem Rahmedov, çelloda Demet Gökalp, kemanda Esra Gökoğlu, flüt ve mandolinde Müjde Akden eşlik edecek. Napoli halk şarkılarının ve ölümsüz eserlerinin hem müzikal hem de tarihsel hikâyeler ile anlatılacağı bu özel gecede, Başkentli sanatseverlere Akdeniz esintileriyle dolu bir deneyim yaşatılacak.

REKLAM LE TRİO JOUBRAN 13 KASIM 2025, 21:00 - ZİRAAT BANKASI ANA SALON Uluslararası çağdaş müzik sahnesinin en önemli topluluklarından Le Trio Joubran, udun tınılarını sürgünden özgürlüğe taşıyan büyüleyici bir performansla dinleyici karşısına çıkıyor. Üç kardeşten oluşan bu özel grup, udun güçlü diliyle Filistin’in kalp atışlarını, direnişini, umudunu ve sevgisini anlatıyor. Trio Joubran, sahnede sadece müzik değil; aynı zamanda halkının güçlü sesi ve manevi duruşuyla var oluyor. Her notanın Filistin için yükselen bir dua olduğu, her melodinin ise barışa açılan bir kapı niteliği taşıdığı bu konser, dinleyicilere duygu dolu ve derin bir deneyim vadediyor. ANKARA DEVLET KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU-MUSİKİYLE ZAMANIN İZİNDE BAYATİ MAKAMINDA ESERLER REKLAM 13 KASIM 2025, 20:00-TARİHİ SALON Türk Müziği'nin nadide makamlarından Bayati'ye adanmış özel bir konser, "Musikiyle Zamanın İzinde" Ankaralı sanatseverlerle buluşuyor. Konser, Şef Suat Kılıç yönetimindeki Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından sunulacak. Konserin ilk bölümünde koro, Bayati makamına ait seçkin eserleri icra ederek dinleyicilere makamın derinliğini hissettirecek. Gecenin ikinci bölümünde ise değerli ses sanatçısı Hasan Eylen konuk solist olarak sahne alacak. Eylen, herkesin severek dinlediği, birbirinden özel Türk Müziği eserlerini seslendirecek.

REKLAM 16 Kasım Pazar, 13:00 Yaş Grubu: 6-7 Yaş 16 Kasım Pazar, 15:00 Yaş Grubu: 8-9 Yaş *Atölye kontenjan ile sınırlıdır. PALYAÇOLAR SİRKİ 16 KASIM 2025, 14:00 - BANKKART MAVİ SALON Palyaçolar Sirki; çocuklar için eğlence, müzik, dans ve macera dolu unutulmaz bir gösteri sunuyor. “Palyaçolar Sirki”, sihirli bir dünyaya kapı aralıyor. Şaşkın Palyaço, Sihirbaz Palyaço ve Komik Palyaço gösterilerine devam ederken, sirkin en iyi dansçısı Arya ortadan kaybolur. Dedektif Bay Bilir’in kaybolan dansçıyı bulmak üzere harekete geçtiği bir macera çocukları bekliyor. KARAGÖZ İLE HACİVAT HANGİSİ DOĞRU 16 KASIM 2025, 17:00 - FUAYE Geleneksel gölge oyununun sevilen karakterleri Karagöz ile Hacivat, interaktif, müzikli ve danslı yeni çocuk oyunları “Karagöz ile Hacivat Hangisi Doğru” ile izleyici karşısına çıkıyor. REKLAM Oyunda Hacivat ile Karagöz, buldukları bir define haritasıyla macera dolu bir yolculuğa başlarlar. İkili, oyun boyunca gülerek, eğlenerek ve oynayarak ilerlerken, sordukları sorularla çocukları da maceraya dahil ediyor. ANKARA DEVLET SAHNE SANATLARI TOPLULUĞU - KUZEY RÜZGARLARI 18 Kasım 2025 - 20:00 - BANKKART MAVİ SALON Sanat yönetmenliğini Soner Satı’nın üstlendiği, solist olarak Beste Özdemir ve Emre Gürsoy’un sahne alacağı bu özel konser, izleyicilere Karadeniz’in büyüleyici atmosferini müzik ve dansla yaşatacak. Kemençenin ezgisiyle yüreklere dokunulacak, tulumun sesiyle coşku doruğa ulaşacak, horonun ritmiyle sahne hareketlenecek. Karadeniz’in eşsiz kültürü, geleneksel türküler ve canlı müzik eşliğinde sergilenecek.

ANKARA DEVLET OPERA VE BALESİ-ÖĞRETMENLER GÜNÜ KONSERİ 24 KASIM 2025, 20:00 - ZİRAAT BANKASI ANA SALON Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlamak üzere özel bir konser düzenliyor. ADOB’un seçkin solist kadrosunun yer alacağı konserde, öğretmenlere ithaf edilmiş duygusal ve zengin bir repertuvar sunulacak. Konserde sahne alacak sanatçılar arasında sopranolar Gül Seçkin, Elif Demir, S. İlayda Büyükyörük, Sevil Erçak ve Melis Balcı bulunuyor. Mezzo soprano partilerini E. Özge Türkoğlu ve Sibel Kızılateş seslendirirken, tenorlar Ünüşan Kuloğlu ve Hüseyin Duranöz performans sergileyecek. Baritonlar Kâmil Kaplan ve Emre Uluocak’ın da eşlik edeceği gecenin piyanosunda ise Cemile Cabbar yer alacak. REKLAM AHUDUDU 25 KASIM 2025-20:00-ZİRAAT BANKASI ANA SALON Joseph Kesselring'in dünyaca ünlü komedisi "Ahududu", Nedim Saban’ın çağdaş uyarlaması ve rejisiyle sahne başarısını sürdürüyor. Oyun, yalnızlığa kesin çözüm bulduklarına inanarak, insanların mutluluğu için ahududu karışımları hazırlamakta ısrarcı olan iki kadının mizah dolu hikâyesini merkeze alıyor. Oyunun başrollerinde ise, usta oyuncular Melek Baykal ve Suna Keskin sahne alıyor. ANKARA DEVLET KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU-BESTELERİYLE YAŞAYAN USTA SELAHATTİN İNAL 26 KASIM 2025, 20:00 - TARİHİ SALON Türk Sanat Müziği'nin kıymetli bestekârlarından merhum Selahattin İnal, doğumunun 100. yılı anısına düzenlenen özel bir konserle anılıyor. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Şef Suat Kılıç yönetiminde sahne alacak. Koronun ses ve saz sanatçıları, Selahattin İnal'ın bestelediği ölümsüz eserlerden oluşan nadide bir repertuvarı Ankaralı sanatseverlerle buluşturacak.