CSO Ada Ankara sanatla dolu

CSO-OAB ORTAK KONSERİ ‘SUNA KAN’I ANMA KONSERİ’

12 ŞUBAT-20:00-MAVİ SALON

Türkiye'nin en iyi keman virtüözlerinden biri olarak anılan geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz ‘Türkiye Devlet Sanatçısı’ ünvanına sahip Suna Kan, ‘Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası-Orkestra Akademik Başkent Ortak Konseri’nde anılacak. 2.Uluslararası Suna Kan Yarışması Birincisi Ilgın Top’un da sahnede kemanı ile yer alacağı konserde Wolfgang Amadeus Mozart’ın ‘Keman Konçertosu’ndan ve Franz Joseph Haydn’ın ‘49 nolu Senfoni’sinden eserler çalınacak. Konser 12 Şubat saat 20:00’de CSO Ada Ankara Mavi Salonda dinleyicileri ile buluşacak.

YEDİ GÜZEL

13 ŞUBAT-20:00-MAVİ SALON

Türkiye, Azerbaycan, Macaristan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkmenistan'dan yedi yetenekli kadın müzisyenin oluşturduğu topluluk ‘Yedi Güzel’ 13 Şubat tarihinde CSO Ada Ankara Mavi Salonda müzikseverler ile buluşuyor.

DATE NIGHT WITH TUĞRUL TÜLEK

14 ŞUBAT-20:00-MAVİ SALON

Oyuncu, yönetmen ve müzisyen olarak sanat dünyasında farklı disiplinlerdeki performanslarıyla tanınan Tuğrul Tülek’in yeni sahne projesi ‘Date Night with Tuğrul Tülek’ CSO Ada Ankara’da sanatseverlerle buluşacak. Dünya müzik tarihinin en romantik, en klasik, en aşk dolu şarkılarından oluşan seçkin bir repertuar, Tuğrul Tülek tarafından seslendirilecek.

TÜRK DÜNYASI MÜZİK VE HALK DANSLARI TOPLULUĞU- SEVGİ NAĞMESİ KONSERİ

15 ŞUBAT-20:00-TARİHİ SALON

.png

Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu sanat yönetmeni Cem Gürdal şefliğinde Türk Dünyası Müzik ve Danslarının bir seçkisini, 14 Şubat Sevgililer Günü için ‘Sevgi Nağmeleri’ başlığı altında müzikseverler ile buluşturacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI- TIMOTHY RIDOUT

16 ŞUBAT-20:00-ANA SALON

‘Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’, şef Terje Mikkelsen yönetiminde, Timothy Ridout’un viyolonsel performansı eşliğinde, Richard Wagner’ın ‘Rienzi Uvertürü’, Bohuslav Martinu’nin viola için ‘Rapsodi Konçertosu’nun yanı sıra Johannes Brahms’ın ‘1 nolu Senfonisi’nden eserler seslendirilecek. 16 Şubat günü saat 20:00'de Ana Salonda gerçekleştirilecek konser Ankaralı sanatseverleri bekliyor.

SÖZLERİN NEFESİ ‘ZAMANSIZ ŞARKILAR’

16 ŞUBAT-20:00-MAVİ SALON

‘Sözlerin Nefesi Zamansız Şarkılar’ konserinde Türk Edebiyatının önemli şairlerinin şiirleri Haluk Derinöz tarafından okunacak. Şarkılar ise solist şef Suat Kılıç tarafından seslendirilecek. Aşk, sevgi, ayrılık ve hüzün temalı bu özel gecede, şarkılara ve şiirlere Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosunun değerli sazları eşlik edecek. Program 16 Şubat tarihinde saat 20:00'de Mavi Salonda gerçekleşecek.

YÖREM YÖREM TÜRKÜLER / KASTAMONU

16 ŞUBAT-20:00-TARİHİ SALON

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, şef Necmi Kıran yönetimindeki konserinde, Kastamonu'ya ait türkü ve oyunlara yer verecek. Proje Koordinatörlüğünü halk bilimci ve akademisyen Dr. Süleyman Şenel’in yaptığı konserde en zor türkülere nefes veren, kendine has, titiz yorumlarıyla tanınan Celal Sezer konuk solist olarak performans sergileyecek. 16 Şubat saat 20:00’de Tarihi Salonda gerçekleşecek konserde Ankara Devlet Modern Halk Dansları Topluluğu da bazı oyunlarla konsere renk katarken, koro sanatçılarından Ertan Akay, Fatma Mete, Mihriban Akkuş, Pelin Karakuş ve Sıtkı Akın da solist olarak sahnede yer alacak.

BİR GARİP ORHAN VELİ MÜZİKALİ – REHA ÖZCAN

18 ŞUBAT-15:00 ve 20:00-MAVİ SALON

Reha Özcan’ın performansıyla 'Bir Garip Orhan Veli Müzikali', CSO Ada Ankara Mavi Salonda izleyicileriyle buluşacak. Yurt içinde ve dışında 30 bin seyirciye ulaşan müzikal, Orhan Veli'nin İstanbul, aşk ve insanlık temalarını sahneye taşıyor. Her yaştan izleyiciyi kucaklayan müzikal, 18 Şubat tarihinde iki ayrı temsille Ankaralı sanatseverler ile buluşacak.

ÇOCUKLAR İÇİN TAŞ BOYAMA ATÖLYESİ

18 ŞUBAT- 13:00 ve 15:00- FUAYE ALANI

Çocuklar için düzenlenen taş boyama atölyesi eğitmen Esra Uzunoğlu rehberliğinde 18 Şubat Pazar günü fuaye alanında gerçekleşecek. Etkinlik boyunca minik sanatseverler hayvan figürlü resimler yaparak yaratıcı yönlerini keşfetmeye çalışacaklar. ‘Çocuklar için Taş Boyama Atölyesi’nin ilk seansı 5-7 yaş arası çocuklar ile saat 13:00’te ikinci seansı 8-10 yaş arası çocuklar ile saat 15:00’de fuaye alanında gerçekleşecek.

BAŞKENT ODA ORKESTRASI 60. YIL KONSERİ

18 ŞUBAT- 20:00- TARİHİ SALON

‘Başkent Oda Orkestrası 60. Yıl Konseri’nde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Doç. Bahadır Çokamay konuk orkestra şefi olarak sahnede olacak. 18 Şubat Pazar günü saat 20:00’de Tarihi Salonda gerçekleşecek konserde Başkent Oda Orkestrası, ilk olarak J. Sibelius’un ‘Andante Festivo’ başlıklı eseri ile Ankara seyircisinin karşısına çıkacak. Bu eserin ardından Obua sanatçısı Hakan Gönen’in seslendireceği, A. Marcello’nun Re minör tonundaki ‘Obua Konçertosu’, F. Mendelssohn’un iki Obua için yapılan ‘Op.114 No:2 Zwei Konzertstück Konçertosu’nun Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Bilgin tarafından iki klarnete uyarlanmış versiyonu klarnet sanatçıları Deniz Bilgin ve Umut Savaş tarafından seslendirecek. Aranın ardından E. Grieg’in çok sevilen ‘Two Elegiac Melodies’ başlıklı iki bölümlük eseri, W. A. Mozart’ın Fa Majör tonundaki ‘Divertimeto’su ve F. Menselssohn’un ‘10 numaralı Oda Senfonisi Ankara seyircisinin beğenisine sunulacak.