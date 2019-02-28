Toplumda cücelik diye bilinen ve tıp literatüründe akondroplazili olarak adlandırılanlar, geçen günlerde çıkarılan kanun ile engelli statüsüne alındı.
Cücelerin pozitif ayrımcılıktan yararlanması için Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) çalışmaları sonucunda cüceler artık engelli sınıfında yer alıyor. 2016 yılında gerçekleştirilen ilk başvuruda, akondroplazili bireylerin 'Özür Oran Cetveli'nde yüzde 40 engel oranı ile yer alması talep edilmişti.
"BÜTÜN CÜCELER ADINA ÇIKAN KANUNA ÇOK SEVİNDİK"
İHA'nın haberine göre; Eskişehir’de yaşayan 7 Cüceler Grubu oyuncularından Erdal Görgeç, çıkan kanunla ilgili yaptığı açıklamada çok sevindiklerini söyledi. Görgeç, "Cüceler için çıkan kanunu televizyonda gördüm, çok sevindim. Bizler aynı zamanda 7 Cüceler Grubu'nun üyeleriyiz. Bütün cüce arkadaşlar adına çıkan kanuna çok sevindik. Eskiden cüceler işe giremiyordu, rapor alamıyordu, iş yapamıyordu, resmi dairede çalışamıyordu. Bizler bu açıdan çok sevindik. Bizler de insan evladıyız, bizler de bir anadan doğduk. Cüceler olarak biz çıkan kanuna çok seviniyoruz. Allah razı olsun emeği geçenlerden. Bundan sonra cüce arkadaşların ekmek yemesini çok isteriz. Bizler eskiden çok uğraştık. Cücesin bir işe giremezsin, iş bulamazsın, evlenemezsin ama şimdi çok seviniyoruz" dedi.
"SEN ÇALIŞAMAZSIN ELLERİN, BOYUN UFAK DİYORLAR"
Akondroplazili olan bir diğer isim Mümin Çavuşoğlu ise önceleri cücelere dışlayıcı ayrımcılıkların yapıldığını vurguladı. Çavuşoğlu, "Boy ufak, elleri kısa sağlam diyorlar. İşe gidiyoruz sağlam diye iş vermiyorlar. Cücesin iş yapamazsın diyorlar. Rapor alamıyorsun, rapor alamayınca işe de giremiyorsun. Bu insanlar çok mağdur oldu. Benim mağdur olan çok arkadaşım var. Gidiyor rapor almaya alamıyor. Niye? Sağlam verdi. Gittiği iş yeri niye işe almıyor. Sen çalışamazsın ellerin, boyun ufak diyorlar. Bu kanunla birlikte çoğu arkadaşımızın maddi durumunun düzeleceğine inanıyorum. Bu kanunu çıkardıkları için çok teşekkür ederim” diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.