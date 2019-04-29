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AA'nın haberine göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce İkizce köyü yakınlarında düzenlenen şenlikte, öğrenciler fidan dikti, uçurtma uçurdu, ayrıca yamaç paraşütü yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Rezan Birlik, her yıl Şırnak'ın çeşitli bölgelerinde fidan diktiklerini, bu yıl da Cudi Dağı'nın eteklerine 500 fidan diktikleri söyledi.