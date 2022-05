Cudi'de raket sesleri

Terörden temizlenen Cudi ilk kez uluslararası bir turnuvaya ev sahipliği yapıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının himayesinde, Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi ve Türkiye Tenis Federasyonu’nun işbirliği ile düzenlenen Cudi Cup tenis turnuvası başladı.

ŞIRNAK’TA BİR İLK

22 Mayıs'a kadar sürecek turnuvaya Türkiye, Rusya, Litvanya, Kazakistan, Tunus, Polonya, İran, Gürcistan ve İngiltere'den 14 yaş ve altı 37'si kız 81 sporcu katılıyor. Geçen yıl ulusal tenis turnuvasına ev sahipliği yapan Şırnak’ta ilk kez uluslararası bir turnuva düzenleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu aralarında çok sayıda gazetecinin de bulunduğu kalabalık bir heyetle Şırnak’a gitti. Bakan Kasapoğlu dahil heyette yer alan herkes heyecanlıydı. Bakan Kasapoğlu Şırnak Üniversitesi kampüsünde düzenlenen organizasyon hakkında Vali Ali Hamza Pehlivan’dan bilgi aldı, kortlarda incelemelerde bulundu, sporcularla sohbet etti.

“CUDİ’DE BAYRAM VAR”

Cudi Cup’ın açılış töreninde bir konuşma yapan Kasapoğlu, "Bugün Cudi'de bayram var, Cudi'de baharın güzellikleri var. Gençlik Haftası'nın coşkusu, heyecanı var. Cudi'de bugün sevgi var, kardeşlik var. Bugün Cudi Dağı'nda sporun gücü, gençlerin motivasyonu, heyecanı, halkımızın mutluluğuyla çiçekler açıyor. Birlikte sporun ruhunu yaygınlaştırmaya, stratejik ilkemiz gereği halkımızın her bir ferdini her imkanla buluşturmaya, sevinci, umudu, mutluğu büyütmeye inşallah ara vermeden, yorulmadan, güçlenerek devam edeceğiz. Birlikte sporun ruhunu yaygınlaştırmaya, stratejik ilkemiz gereği halkımızın her bir ferdini her imkanla buluşturmaya, sevinci, umudu, mutluğu büyütmeye inşallah ara vermeden, yorulmadan, güçlenerek devam edeceğiz" dedi.

“KARDEŞLİK İKLİMİNİ DE YEŞERTİYORUZ”



Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, terörle mücadelede gelinen noktaya da işaret etti, hükümetin bu konudaki kararlığını Şırnak’tan bir kez daha vurguladı:

“Spor centilmence rekabet etmek, yarışmak demek, rakibe saygı demek, kardeşlik demek. Sadece spor iklimini yeşertmiyoruz, kardeşlik iklimini de yeşertiyoruz. Huzursuzluk çıkarmaya çalışanlara, gençlerin geleceğini karartmaya çalışanlara izin vermedik, bundan sonra da izin vermeyeceğiz. Devlet millet el ele, aydınlık yarınlar için verilen bu mücadelenin şahididir bu dağlar. Şırnak’ta gençlerimizin tereddüdü olmasın. Uludere'den Beytüşşebap'a kadar ne gerekiyorsa yaptığımız gibi havuzlarıyla, salonlarıyla, voleybolundan basketboluna, yüzmeye kadar ısrarla, gayretle, inançla çalışarak inşa edeceğiz. Ve yeni sporcuları yeni şampiyonları Şırnak ve ilçelerinden spor camiasına kazandıracağız.”

“BU DAĞLARDAN İYİ HİKAYELER DUYACAĞIZ”

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan’ın yeni valiler kararnamesiyle görev yeri değişti, Mersin’e gitmeye hazırlanıyor. Pehlivan törende yaptığı konuşmada terörden temizlenen bölgede hayatın da değişmeye başladığını belirtti. İçişleri Bakanı'nın desteğiyle Cudi'de güvenlik konsepti kapsamında 1,5 yıl içerisinde 70 kilometre yol, 25 güvenlik kulesi ve modüler üs bölgesi yaptıklarını belirten dile Pehlivan, "Bu dağlardan iyi hikayeler duyacağız. Bu aslında ilimizin, bölgemizin geleceği için çizilen bir istikamet" dedi.



Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş da Bakanlığın sporun tabana yayılması talimatından sonra federasyon olarak stratejiler belirlediklerini belirtti.

Durmuş, "Kendi ilinde ve seyircisi önünde oynayabilme şansı elde edebilmiş sporcularımızın daha önce bırakın Avrupa'da tenis oynamayı, tenisin sadece zenginlerin oynayabileceği bir spor olarak algılandığı bir yerde şu anda şükürler olsun ki Şırnak'ta tenis oynuyor" ifadelerini kullandı.