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Çukur 105. yeni bölüm ön izleme - Çukur 104. son bölüm tek parça izle

Show TV'nin her bölümü ayrı bir heyecan fırtınasına sahne olan dizisi Çukur'da 105. yeni bölümden ön izleme yayınlandı. Sevilen dizinin yeni bölümünde "Babama niye sıktın?" sorusuna Yamaç'ın vereceği cevap damga vuracak. İşte son bölüm sonrası merakla beklenen Çukur 4. sezon 13. bölüm ön izleme

Çukur 105. yeni bölüm ön izleme - Çukur 104. son bölüm tek parça izle

Çukur 4. sezonda heyecan durulmuyor. Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur 4. sezon 13. yeni bölümünden ilk ön izleme yayınlandı...

"BABAMA NİYE SIKTIN BEBE?"

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Cumali'nin Yamaç'tan hesap sorduğu sahnede, merakla bekleniyor.

ÇUKUR'DA NELER OLDU?

Cengiz Erdenet'e büyük bir rest çeken Yamaç, ardından soluğu abilerinin yanında aldı. Cumali ve Selim'in, Sefa'ya saldırmak için hazır beklediği anlarda Yamaç'ın gelişi bir Koçovalı olduğunu herkese gösteren cinstendi.

Yamaç'ın, oğlu Sefa'yı öldürdüğü haberini alan Namık'ı, Cengiz Erdenet ortadan kaldırdı. Tüm bu olanlardan sonra Cengiz, Yamaç'a işkence ederek özür beklediğini ifade etti. Ancak Yamaç Koçovalı, Erdenetler'e karşı durmakta kararlıydı.

Yamaç'ın, Cengiz ve Çağatay'a bir sonraki hamlesi bir külçe altın göndermek olunca tansiyon giderek yükselmeye başladı. Yamaç, Erdenetler'i altınlarını yok etmekle tehdit etti.

Çağatay, Yamaç'ın bu hamlesiyle bozguna uğrarken, diğer tarafta Cumali'ye karşı elinde olan büyük kozu kullandı. Çukur'un tapularını tefeci Sermet'ten geri almaya giden Cumali, karşısında Çağatay Erdenet'i görünce şoke oldu.

Çağatay Cumali'den, Ogeday'ı öldürmesini isteyince Cumali, saldırı düzenledi. Sultan'ın Yamaç'ı yemeğe davet etmesi ise Koçovalılar'ın evinde duygusal anların yaşanmasına sebep oldu.

Sultan'ın ısrarıyla Cumali, Selim ve Yamaç aynı sofrada buluştu. Gerilim dolu akşamın sonuna Yamaç ve Selim'in yüzleşmesi bölüme damgasını vurdu. Selim'i, Çağatay'ın öldürmek için hedef aldığının ortaya çıktığı final ise Koçovalılar'ı bekleyen felaketin habercisi oldu.

ÇUKUR 105. BÖLÜM İLK SAHNE İZLE

ÇUKUR 105. BÖLÜM İLK ÖN İZLEME

ÇUKUR 104. SON BÖLÜM İZLE

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