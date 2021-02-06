Reyting rekortmeni Çukur dizisi 115. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. İşte merakla beklenen yeni bölümün özeti ve ilk ön izleme sahnesi...

"SENİNLE İŞİMİZ BİTTİĞİNDE ADINI BİLE HATIRLAMAYACAKSIN!"

Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur'un merakla beklenen yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı.

Afganistan'a kaçırılan Yamaç'ın perişan halinin dikkat çektiği sahnede Kulkan'ın söyledikleri gerilimi giderek artırırken, "Yamaç, Kulkan'ın elinden kurtulabilecek mi?" sorusunun cevabı merakla bekleniyor.

ÇUKUR'DA NELER OLACAK?

Yamaç'ın bir anda ortadan kaybolması Koçovalılar'ı endişe içinde bıraksa da Vartolu'nun Cumali Amca'yla birlikte Çukur'a geri dönmesi aileyi daha büyük bir sürprizle karşılaştıracak. Yamaç'ın Kulkan tarafından Afganistan'da tutulduğu yerden geri dönüp dönemeyeceği ise merakla beklenecek.