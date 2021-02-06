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Çukur 115. yeni bölüm ön izleme yayında - Çukur Çukur 115. bölümde neler olacak?

Show TV'nin yeni sezonuyla da büyük bir izlenme oranı yakalayan dizisi Çukur'un 115. yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. İzlenme rekorları kıran dizinin yeni bölümüne Afganistan'a kaçırılan Yamaç'ın perişan hali damga vuracak. İşte merakla araştırılan Çukur 115. yeni bölüm ilk ön izleme sahnesi...

Çukur 115. yeni bölüm ön izleme yayında - Çukur Çukur 115. bölümde neler olacak?

Reyting rekortmeni Çukur dizisi 115. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. İşte merakla beklenen yeni bölümün özeti ve ilk ön izleme sahnesi...

"SENİNLE İŞİMİZ BİTTİĞİNDE ADINI BİLE HATIRLAMAYACAKSIN!"

Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur'un merakla beklenen yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı.

Afganistan'a kaçırılan Yamaç'ın perişan halinin dikkat çektiği sahnede Kulkan'ın söyledikleri gerilimi giderek artırırken, "Yamaç, Kulkan'ın elinden kurtulabilecek mi?" sorusunun cevabı merakla bekleniyor.

ÇUKUR'DA NELER OLACAK?

Yamaç'ın bir anda ortadan kaybolması Koçovalılar'ı endişe içinde bıraksa da Vartolu'nun Cumali Amca'yla birlikte Çukur'a geri dönmesi aileyi daha büyük bir sürprizle karşılaştıracak. Yamaç'ın Kulkan tarafından Afganistan'da tutulduğu yerden geri dönüp dönemeyeceği ise merakla beklenecek.

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