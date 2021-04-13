Reyting rekortmeni Çukur dizisi 124. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizide gözler şimdi 125. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

ÇUKUR 125. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çukur 125. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...





ÇUKUR'DA 124. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç'ın, Amca'nın kurduğu düzeni bitirmek için yaptığı zeka dolu plan Vartolu ve Yamaç'ı bir kez daha karşı karşıya getirecek. Kararından geri adım atmayan Yamaç'ın aksiyonu nefesleri kesecek.

İçindeki ateşi yeniden bulan Cumali, sürpriz bir hamle ile mahalledeki tüm dengeleri değiştirecek. Karaca'nın sürpriz bir ziyaretçi yüzünden kafası karışacak.

Celasun'dan haber alamayan Karaca, peşine düştüğü ipucu sayesinde önemli bir bilgi elde edecek. Bu bilgi Amca ve Karaca'yı karşı karşıya getirirken, gerçekleşen yüzleşmenin sonucu herkesi şoka uğratacak.

ÇUKUR 123. TEK PARÇA İZLE