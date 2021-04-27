Reyting rekortmeni Çukur dizisi 126. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizide gözler şimdi 127. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

ÇUKUR 127. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çukur 127. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...





ÇUKUR'DA 126. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zehirlenen Yasmin, ölümle burun buruna gelirken; Akın, Amca’yla yüzleşecek. Yamaç, Emmi’nin başına gelenlerden sonra Çukur’a ağır bir ders verecek.

Amca, kuracağı yeni oyunla Vartolu ile Yamaç’ın arasındaki bütün ipleri kopartacak.

Yamaç, sevdiklerini korumak için akıl dolu bir plan yaparken, bir kişiden daha intikamını alacak. Amca ise kurduğu tuzakla sürpriz bir ismin daha sonunu getirecek.

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