Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Çukur’un heyecanla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

"GERİ SAYIM BAŞLADI!"

Cumali Amca'nın Çukur'u yıkacağını söylediği tanıtımda Yamaç, Çukur'a girmeyeceklerini söyleyerek herkesi şaşırtıyor. Çukur'a bir video ile seslenen Yamaç, "Güzel günler göreceğiz, güneşli günler" sözleriyle mahalleliye kurtulacaklarına dair umut veriyor. Büyük finale doğru gerilim giderek yükselirken, Yamaç'ın Amca ve Şahram'a karşı nasıl bir plan yapacağı büyük bir merak konusu oluyor.

ÇUKUR'DA NELER OLDU?

Yamaç, Çukur'u korumak için her şeyi kökünden değiştirecek yeni bir plan yaptı. Yeniden Çukur'un başına geçen Yamaç, mahalleyi beladan uzak tutmak için harekete geçti ve Çukurlular, mahallede bir daha silahların patlamaması için Amca'nın paravan olarak kullandığı yasal işlere el koydular.

Cumali Amca'nın fabrikalarına el koyan Yamaç, Çukur'da yaşanacak olan değişikliği mahalledeki tüm gençlerle paylaştı. Çukur, silahları kaldırıp barış ve huzur içinde yaşayacakları yeni bir düzene geçmek için ilk adımını attı. Çukur'da yepyeni bir dönemin başlangıcı olurken, aile içinde de herkesin yüzünü güldüren sürpriz gelişmeler yaşandı. Yamaç ile Efsun, keyifli anların yaşandığı şık bir düğünle dünyaevine girerken, Akın da davetlilere baba olacağının müjdesini verdi.

Koçovalılar, Yamaç ile Efsun'un düğünündeyken Cumali Amca'nın son kozu olan Şahram, Çukur'a girdi. Şahram, gerçekleştirdiği saldırıyla mahalleye korku dolu anlar yaşatırken Koçovalılar, müdahale etmek için harekete geçti. Onları kahveye girmemeleri için uyarmaya çalışan Ecevit ise Şahram tarafından vuruldu. Finalde Koçovalılar ile Şahram'ın karşı karşıya geldiği anlarda nefesler tutulurken, Cumali Amca ve Koçovalılar arasındaki büyük mücadelede dengelerin nasıl değişeceği de büyük bir merak konusu oldu.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

İşte "Çukur"un 4. Sezon 38. Bölüm Tanıtımı;