Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un heyecanla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Mahsun’un aşevine gelerek Sultan’ın karşısına çıktığı, Sultan’ın “Yalnız Çukur’un insanı gelmez buraya. Kimsesiz, yalnız, sokakta kalan…” sözleriyle Mahsun’u öfkelendirdiği tanıtımda bunu duyan Salih, aşevine koşuyor. Mahsun Salih’i, Saadet’le tehdit ederken, karşısında Veysel’i gören Saadet’in korku dolu halleri dikkat çekiyor. Gözü dönen Salih’in kurşun yağdırdığı heyecan dolu anlar ise merak uyandırıyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR’DA NELER OLMUŞTU?

Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 2. sezonun 20. bölümünde İdris’in, Koçovalılardan ayrı olmasına ve mahallede bulunmamasına dayanamayan Aliço, İdris’le yüzleşti. Aliço’nun, İdris’e geçmişte kendisine verdiği sözü hatırlatması İdris’in takım elbisesini giyip Çukur’a geri dönmesini sağladı. Mahallenin kahvesinde oturan Koçovalı Kardeşler ve Çukur’dakiler İdris’in dönüşünü büyük bir sevinçle karşıladı. Vartolu’nun mahallede açtığı müzikle geçmişine dönen ve öfkeden deliye dönen Çeto’nun, bu kişiden Vartolu Salih’in ölmesini istemesi ise ekran başındakileri şoke etti. Bölümün final sahnesinde Çeto, yüzüklü adamın yönlendirmesiyle kendisini gizemli bir ismin karşısında bulduğu. Deri eldivenlerini gördüğümüz ve Çeto’nun “Baykal” adıyla hitap ettiği bu kişi ekran başındakilerin aklında da büyük bir soru işareti yarattı.

ÇUKUR 53. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!