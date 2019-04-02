Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Veli Cevher’in Çukur’a gelmesinin ardından bu kez Vartolu Salih ve Medet, Cansız’ın yerine geliyor. Medet’in mekanla ilgili yorumları izleyenleri gülümsetirken, Veli’nin yardımıyla Cansız’dan Mahsun’un yerini öğrenen Salih büyük bir mutluluk yaşıyor.

ÇUKUR 2. SEZON 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR 2. SEZON 26. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur’un bu akşam ekrana gelen 2. sezonun 26. Bölümünde Çukur sakinleri, Karakuzularla olan büyük mücadelenin izlerini kaldırmaya çalışırken; sokaklardan “Çukur evimiz İdris babamız!” sesleri yükseldi. Çukur’da yaşananları duyan polisler soluğu mahallede alırken, Yamaç başta olmak üzere Çukur çocuklarını gözaltına aldı. Bu sırada kadınlar Sena’nın yokluğunu fark ederken Damla, Sena’yı bulmak için tekrar sığınağa döndü. Gizlice Baykal’ın izini süren Salih, Baykal’ın mezarının boş olduğunu anlayınca sinirlerine hakim olamadı. Mahsun’un Sena’yı kaçırdığını anlayan Yamaç, Yücel’i yanına alarak Karakuzuların tüm sığınaklarına bakmaya başladı. Herkes seferber olup Sena’yı ararken Vartolu’nun yardımına Veli yetişti. Çukur’a gelen Veli Cevher, Cansız’ın desteğiyle Mahsun ve Sena’yı bulmak için harekete geçti. Baykal’ın adamları tarafından rehin alınan ve karşısına çıkarılan Meliha neler olduğunu anlamaya çalıştı. Damla’nın yardımıyla bir iz bulan ve yola çıkan Selim ve Yamaç’ın gittikleri adres yanlış çıktı. Tansiyonun bir an bile düşmediği bölümün final sahnesinde Yüzüklü, Sena’ya silah doğrultarak izleyenleri şoke etti.

ÇUKUR 59. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Tansu Biçer, Hare Sürel, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, Serhat Özcan, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 8 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!