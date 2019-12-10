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Çukur 3. sezon 12. bölüm özeti! Çukur 3. sezon 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çukur 3. sezon 12. son bölümü Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Çukur'un son bölümünde, Yamaç'ı korumak için kendisini feda eden Kemal vuruluyor. Peki, Çukur 3. sezon 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çukur

Çukur 3. sezon 12. bölüm (Çukur 79. bölüm) izleyicisi ile buluştu. Çukur son bölümünde, Vartolu’nun hamlesiyle Koçovalı kardeşler yeniden bir araya geldi. Öte yandan Kemal vurularak diziye veda etti. İşte Çukur'un son bölümünden detaylar...

ÇUKUR 3. SEZON 13. BÖLÜM (ÇUKUR 80. BÖLÜM) FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇUKUR SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yamaç’ı, Timsah’ın saldırısından kurtaran gizemli isim merak konusu olacak. Vartolu’nun hamlesiyle Koçovalı kardeşler yeniden bir araya gelecek.

Çukur’a kardeşini almaya giren Azer karşısında beklemediği birini bulacak. Aliço’nun yardımıyla Çukurlu kadınları kurtarmaya giden Kemal ve Metin büyük bir tehlikeyle karşılaşacak. Kardeşine karşılık Çukur’dan Kemal’i alan Azer ve Koçovalıların karşılaşması merakla beklenecek.

Koçovalı kadınlar mahallede olanları takip ederken Saadet’in alacağı sürpriz karar herkesi şaşırtacak. Babasının katilini bulmak için gitmeye kararlı olan Vartolu’yla Yamaç’ın yüzleşmesi duygusal anlar yaşatacak. Çukur’un en sevilen karakterlerinden birinin sürpriz bir şekilde Çukur’a veda edeceği bölüm nefesleri kesecek.

 

 

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