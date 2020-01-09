Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Babasının katilini öğrenmek için peşinde olduğu flash belleğe sonunda ulaşan Vartolu gördükleri karşısında derinden sarsılıyor. “Yamaç!” diyerek acı içinde haykıran Vartolu’nun öğrendiği gerçek sonrası neler yapacağı merakla bekleniyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 3. sezonun 15. bölümünde Yamaç’ın yaşadıklarının tüm sorumlusu olarak kendini gören Mahsun ile Yamaç büyük bir yüzleşme yaşadı. Fakat Yamaç, hayatını defalarca kurtaran Mahsun’u affetmedi. Azer’in eli kolu bağlıyken ipleri ele alan Efsun, Konsey ile toplantı yapmak için harekete geçti. Cumali’nin kendine gelmesiyle Koçovalılar rahat bir nefes aldı. Yamaç, Aliço’nun yardımıyla Efsun’un altınlarına ulaştı. Altınları ele geçirmeyi başaran Yamaç, yılbaşının da yaklaşmasıyla birlikte mahalleliye hediye almaya karar verdi. Yeni yıl öncesi tüm Çukur’a hediyeleriyle büyük bir mutluluk yaşatan Yamaç karşısında duran Konsey’i Çukur’un da yardımıyla sonunda dize getirmeyi başardı. Vartolu ise Almanya’daki macerasında sona yaklaştı. Çocuğu Berlin dışında, ormanlık bir alandan geçirmek zorunda kalan Vartolu’nun yolunu Almanya’da yaşayan göçmenler kesti. Buna rağmen çocuğu babasına sağ salim götüren Vartolu, uzun zamandır peşinde olduğu flash belleği elde etti. Efsun’a ait altınları alarak kendini yepyeni bir dünyanın ve daha acımasız bir düşmanın karşısında bulan Yamaç, Çukur’u yok etmek için harekete geçecek olan Çağatay Erdenet’le tanıştı. Çağatay’ın dengeleri nasıl değiştireceği ise merak konusu oldu.

ÇUKUR OYUNCULARI KİMLER?

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş ve Nur Sürer yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ferit Kaya, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Gizem Ergün eşlik ediyor.