Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Çukur 4. sezon 4. bölüm 2. fragman: Çukur'a bir şey olmasın diye kendimi sattım, feda ettim!

Çukur 4. sezon 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Çukur'un yeni bölüm fragmanında Vartolu, Yamaç'a hesap sorarken, Yamaç'ın "Çukur'a bir şey olmasın diye kendimi sattım!" sözleri şaşırtıyor. İşte Çukur yeni bölüm detayları...

Çukur 4. sezon 4. bölüm 2. fragman: Çukur'a bir şey olmasın diye kendimi sattım, feda ettim!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Cengiz Erdenet'in Yamaç'a bundan böyle beni de koruyorsun demesi dikkat çekerken, "Yamaç ve Cengiz neden yan yana?" sorusunu akıllara getiriyor. Vartolu, Yamaç'a hesap sorarken, Yamaç'ın " Çukur'a bir şey olmasın diye kendimi sattım!" sözleri şaşırtıyor. Yamaç'ın Erdenetlerin yanına geçtiğini duyan Cumali'nin vereceği tepki merakla beklenirken, aksiyon dolu çatışma sahneleri heyecanı yükseltiyor.

ÇUKUR'DA NELER OLDU?

Yamaç, Çukur'dan ayrılırken ailede ona tek destek olan kişi Vartolu önüne çıktı. Yamaç gözyaşlarını tutamazken, Salih güçlü durup kardeşine destek olmaya çalıştı. Mahallesinden ve evinden ayrılan Yamaç, Efsun'a gitti. Efsun ve Yamaç'ı birlikte gören Nehir ise adeta yıkıldı. İkisini birlikte gördükten sonra eşyalarını toplayarak Koçovalı evini terk etti. Cengiz Erdenet, Yamaç'ı yanına çekebilmek için yeni yollar denemeye devam etti. Efsun'un evinde gözlerini açan Yamaç karşısında Cengiz Erdenet'i görünce şok oldu. Efsun'un bu hareketi Yamaç'ı sinirlendirirken, olayın gerçeği aslında başkaydı. Yamaç vurulduğunda Cengiz Erdenet, Efsun'u köşeye sıkıştırarak Yamaç hakkında bilgiler öğrendi.

Efsun, Yamaç'ın zaafının 'Çukur' olduğunu söyledi. Bunu öğrenen Cengiz Erdenet, Yamaç'ı köşeye sıkıştırmak için hamlesini Çukur'a yaptı ancak işler umduğu gibi olmadı. Yamaç'ı önce bir gecekondu mahallesine götüren Cengiz Erdenet mahalleye neler yapabileceğini gösterdi. Ardından Çukur'a götürüp eğer yanımda olmazsan mahalleni yıkarım diye tehdit etti. Kamyonlar, işçiler, belediye görevlileri mahalleye gelince tüm Çukur ayaklandı. Cengiz, ailesi ve mahallesiyle Yamaç'ı tehdit etmek istese de Çukur buna engel oldu. Mahalleyi korumak için Çukurluların birbirine kenetlendiği anlar nefesleri kesti. Efsun ve Yamaç'ı birlikte gören Nehir bebeğini aldırmaya karar verdi. Yamaç tüm yaşananların üzerine bu olayla bir kez daha yıkıldı. Yakup'un mekanını adamlarıyla basmaya giden Arık pusuya düştü. Finalde ise Karaca en mutlu gününde hayatının en acı haberlerinden birini aldı. Karaca ve Azer'in düğününe gelen Sultan, Karaca'ya Azer'in elinde İdris Koçovalı'nın kanının olduğunu söyledi. Sevdiği adamla evlenmek üzere olan Karaca duyduğu bu acı haberle yıkıldı. Nikah masasına oturan Azer ve Karaca evlendi. Azer, sevdiği kadınla evlendiği için mutluluktan havalara uçsa da gecenin sonunda onu hiç istemediği bir yüzleşme bekliyordu. Aşkı ve ailesi arasında kalan Karaca'nın vereceği karar şimdiden büyük merak konusu oldu.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Barış Arduç, Perihan Savaş, Nur Sürer, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memilli, Damla Sönmez, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kuaförüm Sensin'de kesim günü!
TELEVİZYONKuaförüm Sensin'de kesim günü!
İyi Günde Kötü Günde nerede çekiliyor? İyi Günde Kötü Günde oyuncuları ve konusu
TELEVİZYONİyi Günde Kötü Günde oyuncuları ve konusu
Kibar Feyzo filmi oyuncuları ve konusu! Kibar Feyzo kaç yılında çekilmiştir?
TELEVİZYONKibar Feyzo filmi oyuncuları ve konusu
Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi konusu
TELEVİZYONHababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor oyuncuları kimler?
Nihat Hatipoğlu koronavirüsü yendi mi? Nihat Hatipoğlu sağlık durumu nasıl?
TELEVİZYONNihat Hatipoğlu koronavirüsü yendi mi?
TV Yayın akışı 24 Eylül 2020 Perşembe! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı
TELEVİZYONTV Yayın akışı 24 Eylül 2020
Masumlar Apartmanı 3. yeni bölüm fragmanı! Masumlar Apartmanı 2. bölüm özeti
TELEVİZYONMasumlar Apartmanı 3. bölüm fragmanı
Benim Adım Melek 33. yeni bölüm fragmanı yayında! Benim Adım Melek 23 Eylül son bölüm
TELEVİZYONBenim Adım Melek 33. yeni bölüm fragmanı
Sen Çal Kapımı 12. bölüm fragmanı: "Sana deli gibi aşık oldum!" Sen Çal Kapımı 11. son bölüm
TELEVİZYONSen Çal Kapımı 12. yeni bölüm fragmanı
MasterChef Türkiye Masterclass'ı kim kazandı? Duygu mu Eray mı? MasterChef 23 Eylül son bölüm
TELEVİZYONMasterChef Türkiye Masterclass'ı kim kazandı?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X