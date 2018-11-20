Çukur 44. bölüm fragmanı yayınlandı. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Çukur 43. bölümün ardından Çukur izleyicileri yeni bölümde yaşanacaklarla ilgili fikir sahibi olmak için Çukur fragmanını araştırmaya başladı. Çukur 44. bölümden ilk sahne yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Cumali'nin İdris'in karşısına çıkması heyecanı bir kat daha arttırdı. Peki; Çukur 44. bölümde neler yaşanacak? İşte, Çukur yeni bölümle ilgili önemli ipuçlarını taşıyan Çukur 44. bölüm fragmanı...

CUMALİ, İDRİS’İN KARŞISINA ÇIKIYOR!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Büyük buluşmanın gerçekleştiği, İdris’in öldü sandığı Cumali’yi karşısında bulduğu sahnede baba-oğlun duygusal kavuşması izleyenleri derinden etkiliyor. Cumali ve İdris gözyaşlarına hakim olamazken, ayağa kalkan Sultan’ın eski haline döndüğü görülüyor.

ÇUKUR 44. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

ÇUKUR 43. BÖLÜM ÖZETİ

Çukur’un geçtiğimiz akşam ekrana gelen 2. sezonun 10. bölümünde Çeto’nun elindeki en büyük kozu olan Saadet’i devreye sokmasıyla Salih, eski günlerdeki Vartolu’ya dönüştü. Ersoy’u kullanan Yamaç Karakuzulara ait, içleri altın dolu cansız mankenlerin olduğu aracı ele geçirdi. Ekip zaferden dolayı mutluyken, Vartolu Çeto’nun istediği hammaddeyi aramakla meşguldü. Sadece Vartolu’yu değil, Celasun’u da kullanmak isteyen Çeto, Celasun ve ailesine ev tuttu. Çeto ve Mahsun kendilerini ele vereni bulmaya çalışırken Yamaç, Ersoy’u Karakuzuların yeni planını öğrenmek için sıkıştırdı.

ÇUKUR 43. BÖLÜM İZLE!

Bileklerini kesen Akşın’ın atlattığı büyük tehlike sonrası fazla dayanamayan Sena, onu yanına aldı. Saadet’e ulaşmak için not bırakan Salih, karşısında Saadet yerine Çeto’yu bulunca hayal kırıklığı yaşadı. Karakuzuların teslimatı sırasında baskın yapan Yamaç, Ersoy’u yaralayarak Çeto ve Mahsun’un Ersoy üstündeki şüphelerinin kalkmasını sağladı.

ÇUKUR 44. BÖLÜM NE ZAMAN?

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 26 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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