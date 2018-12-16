Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Yamaç ve Vartolu’nun karşı karşıya geldiği, kavgaya giren İdris’in tehlikeli yüzünü gösterdiği tanıtımda heyecan yükseliyor. Çeto ve Mahsun’un, Ersoy’a şüpheci bakışları merak uyandırırken, Koçovalıların baskın yapacağı sırada kahvede meydana gelen patlama işleri değiştiriyor. Çukur’u geri almak isteyen Cumali’nin “Baba buyur, emanetin Çukur!” sözleri ise dikkat çekiyor.

ÇUKUR 47. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Çukur’un bu akşam ekrana gelecek 2. sezonun 14. bölümünde Yamaç, Ersoy’dan istihbarat almaya devam ederken Çeto ve Mahsun’u öldürmek için Ersoy’un yaptığı plan ikiliyi beklenmedik bir duruma sürükleyecek. Vartolu’nun Çeto ve Mahsun’a aralarında köstebek olduğunu söylemesi tansiyonu yükseltirken Aliço’nun yakaladığı ipucu Yamaç’ı Vartolu’nun sırrına giderek yaklaştıracak. Selim ile Sultan’ın yüzleşmesi merakla beklenecek. İdris’in atacağı adım ise tüm dengeleri değiştirecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

ÇUKUR 46. BÖLÜM ÖZETİ

Çukur 2. Sezon 13. Bölümünde (Çukur 46. Bölüm); Çukur’un çocuklarının Karakuzuların elinde olması Yamaç ve Cumali’yi çılgına çevirdi. İkili, Metin ve Kemal’le birlikte çocuklar için harekete geçerken büyük bir sürprizle karşılaştılar. Saadet’e ve oğluna kavuşabilmek için Çeto’ya çalışan Vartolu’nun sırrını, Çukur’dan biri öğrendi ve Vartolu’yla yüzleşti. Bu kişinin kim olduğu merakla beklenirken Sultan, yeniden Sultan Ana olarak Sena, Ayşe, Akşın ve Karaca’ya kol kanat gerdi. Bu sırada Mahsun da Sena’ya yakın olabilmek için yeni oyunlar oynadı. Yamaç, Sena’ya kendini “Fikret” olarak tanıtan bu komşudan şüphelenirken, Çeto ve Mahsun’la ilgili Ersoy’dan istihbarat aldı. Çeto için çalışanın kim olduğunu bulmadan rahat etmeyen Cumali ise hedefine her geçen saniye daha da yaklaştı.

ÇUKUR 46. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ