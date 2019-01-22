Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Çukur'da Yamaç Koçovalı'nın vurularak büyük bir yaşam savaşı veriyor. Koçovalılar, Ymaaç'ın vurulmasının ardından büyük bir sınavdan geçiyor. Peki, Çukur 50. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

ÇUKUR 50. YENİ BÖLÜMÜNDEN İLK SAHNE

ÇUKUR 49. BÖLÜM ÖZETİ

Aldığı kurşun darbeleri ile ağır yaralanan Yamaç Koçovalı, büyük bir yaşam savaşı veriyor. Koçovalılar, yaşadıkları kayıplar sonrasında Yamaç’ın vurulmasıyla yeni bir sınavdan geçiyorlar. İdris, bir oğlunu daha kaybetme korkusuyla yüzleşiyor. Harekete geçen Koçovalı Kardeşler, haini ne pahasına olursa olsun bulmak için mücadele ediyor. Çukur’dan çıkmak zorunda kalan Çeto ve Mahsun ise onları bu hale getirenlerden hesap soruyor. Mahalleye geri dönen Cumali ve Emmi, karşılarında o hatırladıkları Çukur’u bulamıyor. Vartolu ve Cumali arasındaki gerilim ise giderek büyüyor. Yamaç’ı kim vurdu, Çukur toparlanabilecek mi sorularının cevabını buluyor.

ÇUKUR DİZİSİ KADROSU

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!