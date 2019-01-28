Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur bu akşam 2. sezonun 17. bölümüyle ekrana gelecek. Yamaç’ın hastanede hayat mücadelesi devam ederken Çukur’da da sular durulmayacak. Karakuzular Çukur’dan çıkmış olsa da Çukur’un çocukları arasındaki tansiyon giderek yükselecek. Selim’le yüzleşen Sena, çok önemli bir gerçekle karşı karşıya kalacak. Oğlu Yamaç’ın başından bir an bile ayrılmayan Sultan’ın hastanede Meliha’yla yüz yüze gelmesi eski defterlerin açılmasına neden olacak. Cumali’nin, Vartolu Salih’e olan öfkesi dinmezken, ikisi arasındaki mücadele de büyüyecek. Mahallenin durumunu bizzat gören Vartolu, Cumali’den düzeni sağlamasını isterken kendisi de kontrolü elinden bırakmayacak. Çukur’da Mahsun, her yerde Çeto’yu ararken; Cumali ve Vartolu, Salih’in, başta Meke olmak üzere Çukur’un çocuklarıyla buluşma anı silah sesiyle kesilecek. Yamaç’ı kimin vurduğu gerçeğine de adım adım yaklaşılacak.

“Çukur” merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!

İşte "Çukur"un 2. Sezon 17. Bölüm Tanıtımları!