Yamaç, yaşam savaşını kazanacak mı? 

‘Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde nefesler tutuldu. Kurşunların hedefi olan Yamaç onu vuran kişiyi görünce şoke olurken, izleyiciler bölüm boyunca “Yamaç’ı kim vurdu?” sorusunun cevabını büyük bir heyecanla bekledi. Bu soru henüz gizemini korurken bölüm boyunca uykusunda kılıktan kılığa bürünen Aliço ile birlikte geçmişte yolculuk yapan Yamaç, yaşam savaşı verdi. Hastane koridorunda ailesini gören Yamaç, Aliço’nun “Yaşamak istediğine emin misin?” sorusu karşısında gördüğü manzara sonucu büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çukur’un sokaklarında gezen ve Koçovalıların verdiği kayıpları yeniden yaşayan Yamaç’ın gözlerini açıp açmayacağı merak uyandırdı.

YAMAÇ’I KİM VURDU?

Çukur, dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle ABC1 20+'da 11.21 izlenme oranı (rating), 23.30 izlenme payı (share), AB’de 9.52 izlenme oranı (rating), 22.19 izlenme payı (share), Total’de ise 11.25 izlenme oranı (rating), 23.05 izlenme payı (share) ile tüm kategorilerde birinci oldu. İzleyiciler #YamaçıKimVurdu etiketiyle Twitter’da yorumlarını paylaştı. #YamaçıKimVurdu etiketi Twitter Türkiye'de 15 saat 50 dakika, dünyada 8 saat 20 dakika, #çukur etiketi ise Türkiye’de 11 saat 45 dakika, dünyada 5 saat 45 dakika TT listesinde kaldı.

VARTOLU VE CUMALİ KARŞI KARŞIYA!

Vartolu’ya olan öfkesi sönmeyen Cumali, onu mezarlığa götürerek Vartolu’yla karşı karşıya geldi. Geçmişin defterlerini açarak birbirlerine hesap soran ikilinin düellosu tansiyonu yükseltti. Yeniden bir oğlunu kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalan İdris’in gelip, “Yamaç vuruldu!” sözü ikisinin ayrılmasını sağladı. Gözyaşlarına hakim olamayan İdris’ten haberi alan Vartolu ve Cumali soluğu hemen hastanede aldı.

ÇUKUR 49. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Vartolu’nun Çeto’yla karşı karşıya geldiği ve Çeto’yu yeniden elinden kaçırmasına rağmen vurduğu sahne ile Cumali’nin Çukur’daki kahvede “Ömürlük söz değil mi bu, mühür değil mi bu?” sözleriyle herkesten hesap sorduğu dakikalar bölümde nefeslerin tutulduğu anlardan oldu.

ÇUKUR 50. YENİ BÖLÜMDEN İLK SAHNE

Yeni bölümden yayınlanan ilk sahnede daha önce Sena’nın, apartmanının önünde Mahsun’la konuştuğunu gören Selim, Sena’dan hesap sordu. Selim’in sorusu karşısında şaşkınlığa uğrayan Sena’nın ne tepki vereceği merakla beklenecek.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 28 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!