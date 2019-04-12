Sena’nın ölmeden önce kendisi için sürpriz bir doğum günü hazırladığını Deren’den öğrenen ve büyük bir yıkım yaşayan Yamaç gözyaşlarına hakim olamazken, Salih’in girdiği çatışma sahneleri heyecanı yükseltiyor. “İnsan sevdiği kişi için korkmazsa başka neden korkar ki?” sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda, Sena’yı kaybettiği Gül Pavyon’a geri dönen Yamaç’ın aynı acıyı hissettiği görülüyor. Su dolu akvaryuma giren Yamaç’ın çaresiz hali izleyenleri derinden etkilerken, akvaryumun kapaklarının kapanmaya başlamasıyla yaşanan korku dolu anlar gerilimi yükseltiyor ve akıllara “Yamaç’a ne olacak?” sorusunu getiriyor. İşte, Çukur 61. yeni bölüm fragmanı...

ÇUKUR 61. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

ÇUKUR 60. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 2. sezonun 27. bölümünde Sena’yı su dolu bir akvaryumun içine kapatan Yüzüklü, Yamaç ve Mahsun’u da oyununun içine çekti. Sena’nın ölümle burun buruna geldiğini gören Yamaç, onu kurtarmak için her yolu denedi. Kurtulamayacağını anlayan Sena’nın, Yamaç’a vedası ekran başındakileri gözyaşlarına boğdu. Sena’yı, Mahsun’un su akvaryumuna hapsettiğini düşünen Yamaç, Mahsun’un peşini bırakmadı.

Yamaç, bir inşaatın ucunda Mahsun’u köşeye sıkıştırdı ve ikili arasında büyük düello yaşandı. Mücadele sonucunda Yamaç, Mahsun’u sürükleyerek onunla birlikte aşağı atladı. Nefeslerin tutulduğu bu dakikalarda ekran başındakiler, ikiliye ne olduğunu merak ederken ilk düşenin Mahsun olduğu ve hayatını kaybettiği görüldü. Yamaç, yaşadığı travmanın etkisiyle Çukur’u terk etmeyi düşünürken İdris ve Meliha’nın geçmişinden gelen bir fotoğraf karesi, akıllarda büyük soru işareti yarattı.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Hare Sürel, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, Serhat Özcan, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor.