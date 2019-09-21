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HaberlerTelevizyonÇukur 69. yeni bölüm 2. fragman: “Benim oğlumun soyu kurudu!”

“Benim oğlumun soyu kurudu!”

Çukur 3. sezona fırtına gibi başladı. Çukur 3. sezonun 2. yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanırken, bugün yayınlanan fragmanda Makbule karakterine hayat verecek Meral Çetinkaya ilk kez görüldü. Fragmanda Yamaç sırtından bıçaklanıyor. İşte Çukur yeni bölüm fragmanı

Çukur

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Makbule karakterine hayat verecek Meral Çetinkaya’nın ilk kez görüldüğü ve “ Çukur sadece oğlumu benden almadı, torunlarımı da aldı. Benim oğlumun soyu kurudu!” sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda Yamaç’ı sırtından bıçakladığı anlar izleyenleri şoke ediyor. Nehir ile Yamaç'ın yeniden karşı karşıya geldiği heyecan dolu tanıtımda Efsun da Yamaç’ı ilk kez görüyor. Hapishanede çıkan yangın merak uyandırırken Cumali, babasının intikamını almak için harekete geçiyor.

ÇUKUR’DA NELER OLACAK?

Çukur Pazartesi akşamı 3. sezonun 2. bölümüyle ekrana gelecek. Düşmanlarının peşine düşen Yamaç, Baykal’ın kızı Efsun’un da karşısına çıkacak. Yamaç’ın intikam planının devamı merakla beklenirken Efsun ile yaşayacağı sürpriz anlar, ikisi için de her şeyi değiştirecek. İdris’in ölümünün ardından Yamaç’ın yokluğunda Çukur’a sahip çıkmaya çalışan Karaca, Akın’ın yaptığı hamle ile kendisini tehlikeye atacak.

Bu tehlike karşısında yardım alacağı isimlerse ekran başındakileri şaşırtacak. Babasının intikamını almak için bir an önce harekete geçmek isteyen Cumali, Vartolu Salih’ten yardım isteyecek. Cumali’nin yaşayacağı heyecan dolu anlar merak konusuyken, Salih kimsenin beklemediği bir hamle yapacak. Kardeşinin düğünü için Adana’ya giden Azer, hayatının en büyük sınavını verecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Salih Kalyon yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Lorin Merhart, Gizem Ergün eşlik ediyor.

ÇUKUR 68. YENİ SEZON BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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